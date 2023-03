​"Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles" se estrenará en cines el 8 de marzo Los cines españoles acogerán el reestreno de este y otros títulos de Chantal Akerman a partir de este mes de marzo Redacción @DiarioSigloXXI miércoles, 1 de marzo de 2023, 11:55 h (CET)

Tras el estreno en Filmin del ciclo dedicado a Chantal Akerman, el pasado 24 de febrero, "Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles" (1975) y otros títulos de la cineasta belga podrán verse en más de 30 salas en este mes de marzo. Un total de 12 películas y cortometrajes remasterizados forman esta retrospectiva, en la que destaca la mencionada "Jeanne Dielman" por su reciente distinción como "mejor película de la historia" según la encuesta decenal de la prestigiosa revista británica "Sight & Sound".



La obra de Chantal Akerman es fundamental para entender la historia del cine y del feminismo, en el cual fue una indiscutible pionera. Su enfoque de género se reflejó en su filmografía, donde plasmó también su interés por el transcurrir del tiempo, la materialidad del espacio y el sentido tragicómico de la existencia y de la ausencia. Asimismo, con su cine a contracorriente desafió los roles de género y las convenciones sociales mostrando una de las primeras escenas de sexo lésbico en "Yo, tú, él, ella" (1974). Su vida y obra estuvieron marcadas también por sus raíces judío-polacas y por su madre, superviviente del Holocausto de Auschwitz, con quien se filmó en su última película antes de quitarse la vida, "No home movie" (2015).

Con este ciclo, Filmin reafirma su compromiso con las salas de cine, a las que ya ha llevado películas como "Vortex" (2021), "El Agua" (2022) o "Broker" (2022) y clásicos como "La mamá y la puta" (1973) o el ciclo dedicado a Lars Von Trier.

Algunas de las salas que acogerán las películas de Akerman a partir del mes de marzo son: - Circuito Ocine - Cineteca (Madrid) - Museo Reina Sofía (Madrid) - Sala Equis (Madrid) - Cine Numax (Santiago de Compostela, Galicia) - Filmoteca de Cantabria - Filmoteca Andaluza - Filmoteca Gallega - Filmoteca de Zaragoza - Zumzeig (Barcelona) Y este es el listado de títulos que integran el ciclo: "Saute ma ville" (1968, cortometraje) "Hôtel Monterey" (1972) "Le 15/8" (1973) "Yo, tú, él, ella" (1974) "Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles" (1975) "News from Home" (1976) "Los encuentros de Anna" (1978, próximamente) "Toute une nuit" (1982) "Hôtel des Acacias" (1982) "La paresse" (1986, cortometraje) "D'Est" (1993, próximamente) "No Home Movie" (2015)

Este foco a Chantal Akerman ha sido realizado con el apoyo de Filmoteca Española y Museo Reina Sofía, entidades organizadoras de la primera retrospectiva integral de Chantal Akerman en España, celebrada en otoño de 2019.

