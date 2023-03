La nueva Clase E de Mercedes revoluciona el habitáculo

Con más de 17 millónes de vehículos vendidos desde 1946, la Clase E y sus predecesoras, son las series más vendidas en la historia de Mercedes-Benz. Muchos la perciben como el "corazón de la marca".

La nueva Clase E permite a los clientes disfrutar de una experiencia de entretenimiento especialmente impresionante e inmersiva. La música, los juegos y los contenidos en streaming, pueden experimentarse en el coche con casi todos los sentidos. Su arquitectura electrónica está basada más en el software y menos en el hardware. Esto constituye la base para que los sistemas interiores se actualicen más individualmente en el futuro.

Las funciones informáticas de dominios, anteriormente separados, tienen lugar en una única unidad de cálculo. Las pantallas, y el sistema de infoentretenimiento MBUX, comparten así un nuevo y muy potente ordenador central del vehículo. Esta clase de interconexión en red, aumenta el rendimiento, y los volúmenes de datos pueden transmitirse mucho más rápidamente.

El paquete de entretenimiento (MBUX Entertainment Plus) comprende servicios de Mercedes me connect, y un paquete de datos de terceros. Dependiendo del mercado, se aplica un módulo de comunicación con 5G como tecnología de transmisión. El estándar de comunicaciones móviles 5G permite una velocidad de transmisión de datos considerablemente más alta que LTE/UMTS.

Con la nueva iluminación ambiental activa, con visualización de sonido, los ocupantes de la nueva Clase E pueden vivir la música con tres sentidos: Las piezas musicales y los sonidos de películas o aplicaciones se pueden oír (con tecnología Dolby Atmos® si se desea), sentir (mediante los transductores táctiles de sonido del sistema de sonido envolvente Burmester® 4D opcional) y ahora también "ver". La visualización tiene lugar en la banda de la iluminación ambiental activa (equipo opcional).

El programa de entretenimiento de la Clase E es más interactivo que nunca. Los expertos en software de Mercedes-Benz han desarrollado una nueva capa de compatibilidad, que permite la instalación de aplicaciones de terceros. En el momento del lanzamiento al mercado de la Clase E, las siguientes aplicaciones están disponibles en el display central: la plataforma de entretenimiento “TikTok”, el juego “Angry Birds”, la plataforma de colaboración “Webex” y la aplicación ofimática “Zoom”, así como el navegador “Vivaldi”. Además, el portal de entretenimiento ZYNC ofrece, en los display central y de acompañante (opcional), transmisión de vídeo, contenidos a la carta, experiencias interactivas, programación de vídeo local, deportes, noticias, juegos y mucho más, a través de una interfaz de usuario.

El pasajero delantero puede ver contenidos dinámicos en su pantalla opcional, como por ejemplo programas de televisión o vídeo en streaming, y otra novedad es una cámara selfie y de vídeo (componente del equipo opcional MBUX Superscreen), en la parte superior del cuadro de instrumentos. Cuando el vehículo está detenido, el conductor puede participar en conferencias en línea, por ejemplo a través de "Webex", y hacer fotos y vídeos personales.

MBUX ofrece un mayor confort de manejo. Con la función "Just Talk", el control por voz inteligente también puede activarse ahora sin necesidad de la palabra clave "Hey Mercedes". Cuando la función está activada, aparece un símbolo de micrófono rojo en la pantalla. Entonces el vehículo está listo y a la espera de órdenes.

Mercedes-Benz está trabajando para que el coche pueda aprender, con la inteligencia artificial (IA), qué sistemas de confort usan los viajeros repetidamente. En las mismas condiciones marco, la IA ha de automatizar estas funciones. El resultado es entonces una automatización personalizada. Mercedes-Benz utiliza el término "rutina" para esta innovación, cuyo desarrollo ya está muy avanzado.



En la introducción de la nueva Clase E, los clientes pueden utilizar plantillas (templates) de rutinas estándar. También tienen la opción de crear rutinas ellos mismos. Al hacerlo, los ocupantes pueden vincular diversas funciones y condiciones entre sí. Así, por ejemplo, conectar la calefacción de los asientos y poner la iluminación ambiental en naranja cálido, si la temperatura interior cae por debajo de doce grados centígrados.

Sonidos reconfortantes y calmantes, masajes movilizadores, luz activadora: con los programas ENERGIZING COMFORT y las recomendaciones individuales del ENERGIZING COACH, Mercedes-Benz ofrece un amplio programa de bienestar. La Clase E marca el debut de dos innovaciones: El programa contra el mareo ENERGIZING COMFORT, que ayuda a los pasajeros afectados a atenuar los síntomas. En el mediano plazo está prevista una función de biorretroalimentación para el ENERGIZING COACH. Mediante ejercicios de respiración puede reducir la sensación de estrés.

Con la climatización automática THERMOTRONIC (equipo opcional) Digital Vent Control se aumenta la sensación de bienestar. Con ella se ajustan automáticamente las salidas de aire delanteras al escenario de ventilación deseado. Mediante el perfil de usuario, por ejemplo, es posible realizar esto en función de cada asiento individualmente, aunque las boquillas también se pueden ajustar a mano como de costumbre.

Deportivo, de alta calidad y digital: estos tres atributos describen el diseño interior. El cuadro de instrumentos da forma a la experiencia digital en el interior. Si la Clase E está equipada con la pantalla opcional para el acompañante, una gran superficie acristalada se extiende hasta el display central. En el campo de visión del conductor se encuentra el cuadro de instrumentos, que es de alta resolución.

Los iconos principales ("Main Icons") del display central, y del display opcional para el acompañante, son ahora más sencillos, y además, están codificados por colores para adaptarse a las fichas de los smartphones. Esto permite al conductor reconocerlos de forma aún más intuitiva.

