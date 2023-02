¿Qué es la técnica Hifu Lifting sin cirugía?, de la mano de Centro Médico Bravo

El mundo de la estética ha avanzado gracias a la aparición de nuevas tecnologías que permiten realizar cambios profundos en la piel sin que sea necesario cortarla o exponerla a elementos dañinos. El Hifu Lifting sin cirugía pertenece a este tipo de tecnologías como una forma innovadora de combatir el deterioro y los daños causados en la piel a través de un haz de ultrasonido.

El Centro Médico Bravo cuenta con equipos de última gama y un grupo de especialistas en la realización de este tipo de trabajos estéticos para personas de cualquier edad.

Técnicas avanzadas estéticas: lifting sin cirugía La técnica de Hifu Lifting sin cirugía consiste en la aplicación de ultrasonidos en las zonas de la piel a tratar sin la necesidad de afectar las partes cercanas. Durante esta técnica, los especialistas realizan una reestructuración del colágeno, elastina y neocolagénesis, trabajando los diferentes niveles de la piel (epidermis, dermis profunda y SMAS). A diferencia de otros métodos estéticos, el Hifu Lifting no genera lesiones ni daños en el cuerpo y puede ser aplicada en cualquier estación del año.

Entre los diferentes beneficios de esta técnica, se pueden mencionar la estimulación de la piel y el tejido muscular, reducción de la flacidez y las líneas de expresión y mejoras en las estrías. Asimismo, es ideal para tratar las arrugas, disminuir la grasa, aumentar la producción de colágeno y elastina y promover un rejuvenecimiento óptimo de la piel. Cada uno de estos beneficios se pueden obtener mediante la contratación de las soluciones avanzadas en estética del Centro Médico Bravo.

Características claves de la técnica de lifting sin cirugía Una característica clave del lifting sin cirugía es que las molestias generadas durante el tratamiento son mínimas, a diferencia de otros procesos de estética. Aunque el umbral de dolor puede variar para cada paciente, el mismo sucede muy rápido y no deja signos de malestar, heridas, lesiones u otro tipo de problemas en la piel. Esta técnica también es reconocida por no necesitar de sesiones largas por días o semanas, ya que basta con aplicarla 2 o 3 veces para conseguir los resultados esperados. Por otra parte, el lifting, al no ser ejecutado como una cirugía tradicional da la ventaja de generar una apariencia 100% natural. Esto significa que las personas no tendrán que preocuparse porque otros noten si se ha realizado o no algún tipo de cambio estético en su piel. En el Centro Médico Bravo cada paciente es estudiado antes de realizar un tratamiento de lifting sin cirugía para que los resultados puedan ser aún más eficientes y rentables.

Este centro cuenta con equipos de expertos en psicología, podología, depilación láser y estético que son reconocidos por trabajar con tecnologías de última generación. El Hifu Lifting sin cirugía forma parte de uno de los servicios más demandados, debido a su efectividad para reparar y rejuvenecer todo tipo de piel.