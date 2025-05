´La trampa de Roma´; una obra que reescribe la historia desde el arte y la simbología.

El escritor Juan Reyes La Rosa publica un libro que desvela verdades silenciadas durante siglos a través de una lectura reveladora y crítica de la historia oficial.

CÍRCULO ROJO.- La editorial Círculo Rojo publica “La trampa de Roma”, el nuevo libro de Juan Reyes La Rosa, un autor e investigador que, tras más de veinte años de estudio, presenta una obra que desafía los pilares de la historia tal como la conocemos. Este trabajo explora el simbolismo oculto en obras como “La Última Cena” de Leonardo da Vinci y lo conecta con tradiciones milenarias, el ajedrez y los evangelios apócrifos.

Lejos de ofrecer una narrativa convencional, “La trampa de Roma” se adentra en los márgenes del discurso oficial para presentar una denuncia simbólica, histórica y visual de la manipulación de la verdad. “Este libro es un descubrimiento. Es incómodo, pero necesario”, afirma el autor, quien invita a los lectores a replantearse lo aprendido y a abrir los ojos ante las verdades que fueron silenciadas por siglos.

La obra está dirigida a lectores inconformistas, a quienes sienten que la historia no solo la escriben los vencedores, sino que también la esconden. Reyes La Rosa sostiene que figuras como Leonardo da Vinci y Nicolás Poussin cifraron sus mensajes por temor a la persecución imperante, anticipándose al castigo reservado a quienes desafiaban el pensamiento dominante. Es precisamente en ese silencio donde el autor encuentra la clave para descifrar los mensajes ocultos.

La trampa de Roma se suma al catálogo de Círculo Rojo como una apuesta por la literatura comprometida con la búsqueda de la verdad y el rescate de las voces excluidas de los relatos oficiales. Un libro que no dejará indiferente a ningún lector.

SINOPSIS

La trampa de Roma desvela los secretos ocultos en las obras de Leonardo da Vinci y Nicolás Poussin, utilizando la "llave de Poussin" —el enigma de Et in Arcadia Ego— para descifrar un mensaje oculto que conecta los orígenes del poder de la Iglesia de Roma con conocimientos antiguos perseguidos durante la Edad Media.

A través de la «cerradura de Leonardo», encriptada en su obra La Última Cena, y utilizando la «llave de Poussin» grabada en la pintura Los Pastores de la Arcadia, Juan Reyes La Rosa desvela un mensaje oculto que desafía la historia oficial de la Iglesia. El mensaje codificado, "El mate de Isa es el mate de Atis y Simón ríe", es una revelación que conecta los antiguos cultos paganos, como el de Atis, con la estructura de poder de la Iglesia. Además, este mensaje conecta con la carga simbólica del ajedrez moderno, como la transformación del peón en “dama” (parodiando la emasculación de los sacerdotes de Atis), el “mate del pastor” (en alusión a Atis, conocido como pastor) y el “mate del loco” (en alusión al obispo).

Este trabajo sugiere que las mentes más iluminadas de la Edad Media denuncian en sus obras que la estructura de la Iglesia se construyó sobre cultos paganos como el de Atis, dios de la vegetación, y plantea que el ajedrez y algunas obras de arte fueron las herramientas para transmitir este conocimiento prohibido. A lo largo de su obra, el autor presenta una interpretación revolucionaria de las obras renacentistas y explora la relación entre el cristianismo, el paganismo y el conocimiento oculto, invitando a los lectores a replantear la historia religiosa y sus símbolos.