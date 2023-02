Quinton, avalada de nuevo por la certificación Great Place to Work 2022 gracias a su programa ‘Laboratorio del Bienestar’ Comunicae martes, 28 de febrero de 2023, 10:02 h (CET) La prestigiosa certificación premia el esfuerzo de algunas organizaciones en el ámbito de la gestión de personas y estrategia, entre otros ámbitos, y es uno de las más reconocidas en el ámbito nacional e internacional. Además, Quinton ya ha sido galardonada en anteriores ocasiones por su labor en el Laboratorio de Bienestar (equipo que vela por el bienestar físico, mental y personal de su equipo). La última vez que adquirió esta certificación fue en marzo del año pasado Quinton, laboratorio biotecnológico dedicado a la fabricación de especialidades naturales a base de agua de mar microfiltrada en frío ha sido reconocida por cuarto año consecutivo con la Certificación ‘’Great Place To Work’’ ("Un Gran Lugar para Trabajar"), concedido por la consultora Great Place to Work®.

La certificación ayuda a las empresas a ser percibidas como entes fiables y sólidos, así como a identificar sus retos y fortalezas desde el punto de vista interno u organizacional. Además, el certificado impulsa la atracción y retención del talento, así como fortalece las relaciones con los stakeholders, clientes y colaboradores.

No es la primera vez que el Laboratorio del Bienestar, programa concebido por la compañía para velar por el bienestar integral de la plantilla, recibe esta distinción, ya que, concretamente, en marzo de 2022 recibió este prestigioso sello. Además, la organización se alzó con él en el año 2018 y también en 2020, periodo especialmente duro por la pandemia del Covid-19 y que Quinton fue capaz de resolver en condiciones sociosanitarias especialmente adversas.

En este sentido, Cecilia Coll, responsable del departamento de Personas con Valores de Quinton, considera que la razón del éxito de este programa, varias veces premiado, responde a "la consolidación de valores como el compromiso, la confianza, el compañerismo, la transparencia como ejes estratégicos organizacionales".

El Laboratorio de Bienestar: síntoma de una cultura corporativa saludable

A sabiendas de que su Laboratorio de Bienestar es el responsable de que, por segundo año consecutivo, se logre esta certificación, la empresa promete seguir trabajando en la misma línea. En este sentido, la implementación de mejoras en las medidas activas de la empresa (conciliación, deporte y bienestar físico y emocional), será uno de los desafíos que Quinton plantea para este 2023.

Asimismo, los laboratorios continuarán disfrutando de las iniciativas que han llevado a la compañía a superar el 95% de satisfacción del equipo cuando se le pregunta por su relación con la empresa. Ejemplo de esas iniciativas son la flexibilidad temporal y espacial, la jornada intensiva todo el año o las vacaciones ‘a la carta’, entre muchas otras acciones enfocadas al bienestar. Además, entre otros beneficios, la empresa dispone de un servicio de fisioterapia en horario laboral, y un programa de iniciativas enfocadas a evitar o reducir el estrés, donde destacacómo mejorar la calidad del sueño, aspecto determinante para la salud emocional y el desempeño laboral.

Por último, como otro gran reto para este año, Quinton continuará vinculada a las medidas solidarias, otro de los puntos fuertes de los laboratorios y que también son impulsadas por el Laboratorio de Bienestar de la empresa.

Una cultura corporativa también basada en los derechos y obligaciones

Para la compañía, el secreto del éxito corporativo no solo responde a las medidas de bienestar, sino a los derechos y obligaciones que cada compañero interioriza como si fuese parte de ‘’una misma familia’’.

Fruto de esa percepción de la cultura corporativa son, por ejemplo, sus diferentes manuales de convivencia y deontológicos como su manual de cortesía y su manual de conducta. Su programa interno de ayuda a la desconexión digital es otro gran aspecto que define las relaciones profesionales que reinan en la empresa.

Para los laboratorios, el objetivo principal es seguir fomentando un ADN empresarial que ya les define, basado en un flujo comunicativo transparente y horizontal. Por ello, se continúan esforzando por una comunicación interna y externa viva y en continuo movimiento, circunstancia que seconsigue mediante la escucha activa de todos los miembros y áreas del equipo de Quinton (sin distinción de cargo o rol).

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.