Presentación de ‘Excentricidad’, una antología poética de poetas en contra del canon El libro reúne en sus 288 páginas hasta once poetas de diferentes latitudes de la geografía española Redacción @DiarioSigloXXI lunes, 27 de febrero de 2023, 11:50 h (CET) José Antonio Olmedo, poeta, crítico literario y filólogo valenciano, presenta Excentricidad. 11 exopoetas que abren camino en la poesía española contemporánea (1959-1986) (Celya, 2022) en el festival valenciano de poesía Vociferio, en su XII edición. Este libro constata la existencia de una poesía disidente en lo formal que, sin dejar de ser combativa en lo argumental, lleva al lenguaje a los límites de sus posibilidades y, a escala nacional, aumenta sus autores y lectores de manera exponencial.



Excentricidad reúne en sus 288 páginas hasta once poetas de diferentes latitudes de la geografía española. Cada poeta expone su biografía, trayectoria y poética, además de una buena muestra de su quehacer lírico. La extensa introducción, de casi sesenta páginas, es obra de José Antonio Olmedo, quien con minucioso detalle analiza los pormenores de un estilo poético al que ha decidido denominar «exopoesía».

El acto contará con la presencia de Joan Gonper, editor de Celya Editorial, y con casi la mayoría de los poetas que Olmedo convoca en su antología de poetas experimentales.

La presentación está programada en dos jornadas. El jueves, 2 de marzo, a partir de las 20 horas, en la sala Refectorio del Centre del Carme de Cultura Contemporània (calle del Museu, 2, Valencia) se darán cita José Antonio Olmedo (presentador), César Márquez, Nieves Salvador y Eva Hiernaux (poetas), quienes ofrecerán un recital. Ramón Campos, otro de los poetas convocados, participará en un acto posterior y David Trashumante, uno de los directores del festival, además de participar como autor en la antología, acompañará los actos. Y en el mismo centro (claustro gótico), el viernes, 3 de marzo, a partir de las 18 horas, la presentación correrá a cargo de Joan Gonper y en el recital participarán los poetas Blanca Morel, Cleofé Campuzano, Nuria Ruiz de Viñaspre, Eddie (J. Bermñudez) y David Acebes. Esta es una ocasión única para conocer a los autores de este singular libro y llevarse a casa un ejemplar dedicado por todos ellos.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.