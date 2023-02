Tia Lee, artista global de C-Pop e icono de la moda, causa sensación en la Semana de la Moda de Londres

Su aparición inaugural en el gran espectáculo de la moda tuvo su punto álgido con la presentación en exclusiva al mundo, por primera vez, de un impresionante vestido de alta costura Julien Macdonald FW23 Tia Lee (Lee Yu Fen), cantante internacional de pop y un icono de la moda, causó sensación en la Semana de la Moda de Londres (LFW) el domingo (19 de febrero) cuando llegó al desfile de Julien Macdonald Otoño-Invierno 2023 (FW23) con un impresionante vestido de alta costura único en su especie y una capa, especialmente seleccionados por el propio as de la moda británica. Posteriormente, el traje de Tia se presentó al mundo por primera vez como parte del desfile de la colección FW23 de Julien Macdonald.

Tia fue especialmente seleccionada por Julien Macdonald como la única celebridad que se vistió con un traje de alta costura de Julien Macdonald antes de ser presentado por primera vez en el desfile de la colección FW23 de Julien Macdonald. Tradicionalmente, los desfiles del domingo por la noche durante la Semana de la Moda de Londres son uno de los más esperados, y en esta ocasión el desfile de la colección Julien Macdonald FW23 ocupó un lugar destacado.

El impresionante vestido de alta costura, delicadamente confeccionado, diseñado por Julien Macdonald para la nueva colección FW23 estaba bordado a mano con cristales. Junto con una capa vaporosa, un par de brillantes tacones de Gina y joyas de Jessica McCormack, el glamuroso look de Tia esbozaba una silueta femenina que celebra sin cesar la fuerza y el empoderamiento femeninos.

Tia formaba parte de la exclusiva lista internacional de celebridades que codician el trabajo de Julien Macdonald para ser vestidas por el Rey del Glamour, entre ellas Beyonce, Rihanna, Katy Perry, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Heidi Klum y Naomi Campbell.

A su llegada al desfile de Julien Macdonald, Tia fue vista en el FROW entre celebridades internacionales de la lista de iconos de la moda, donde se presentó la colección FW23 de Julien Macdonald.

Julien Macdonald fue nombrado por Karl Lagerfeld diseñador jefe de prendas de punto en Chanel siendo muy joven y más tarde, en 2001, fue nombrado sucesor de Alexander McQueen como director creativo de la casa de moda francesa Givenchy. En 1997 lanzó su propia marca y rápidamente se convirtió en uno de los principales diseñadores de moda británicos.

Julien recibió varios premios, entre ellos el de Diseñador Británico del Año en los Elle Style Awards de 2001, el de Diseñador del Año de British Glamour y el de Diseñador de Ropa Femenina del Año de GQ en 2003. También fue nominado a los premios Olivier y galardonado con la Orden del Imperio Británico (OBE) en 2004 por sus servicios a la industria de la moda.

Además del desfile de la colección Julien Macdonald FW23, Tia también fue invitada a varios desfiles de marcas de primera fila de la Semana de la Moda de Londres, como David Koma, Richard Quinn, Moncler Genius y la fiesta de la moda de ES & Perfect Magazine, junto a la actriz Joan Collins, la presentadora de televisión Ashley Graham, la supermodelo Sara Sampaio, el editor jefe de British Vogue Edward Enninful, los cantantes Alicia Keys, Ronan Keating, Pharrell Williams, la socialité Lennon Gallagher y muchos otros. La aparición de Tia en la Semana de la Moda de Londres, en primera fila de los desfiles junto a otras celebridades de primera fila, es un testimonio de su posición en la escena de la moda como icono de estilo.

Con un abrigo bordado de su colección Primavera 2023, Tia fue vista junto a la supermodelo Sara Sampaio y la presentadora de televisión Ashley Graham disfrutando en primera fila de la última presentación de Richard Quinn. Su elegante atuendo se realzó con un tocado en forma de lágrima de Victoria Grant, sandalias de plataforma de ante de Jimmy Choo y pendientes de perlas de Theo Fennel.

Tia asistió al desfile de David Koma FW2023, su primera aparición en la Semana de la Moda de Londres este año.

En un guiño a la firma de David Koma, Tia llegó con un brillante traje plateado de dos piezas sobre bomber y botas de su colección. Los impresionantes pendientes de cadena de diamantes de Amina Muaddi añadieron brillo al atuendo de Tia, mientras que las gafas de sol Noir Sleek de Gentle Monster fueron el accesorio definitivo para completar su look.

Tia también estuvo presente en la exclusiva fiesta posterior de David Koma, a la que sólo se podía asistir con invitación, y disfrutó de la noche con el propio David Koma, para celebrar el éxito de la presentación de la colección.

Al igual que los estilos van y vienen y la ropa evoluciona, Tia ha emprendido una metamorfosis de proporciones épicas, pasando de ser una artista muy escudriñada a una mujer fuerte e independiente, dispuesta a enfrentarse al mundo.

"Goodbye Princess" rinde homenaje a las luchas de la vida, pero en última instancia muestra la determinación de Tia para superar la negatividad, los estereotipos y los prejuicios que se ciernen sobre ella. De hecho, es aún más emblemática porque se trata de la primera canción china producida por Swizz Beatz, productor ganador de un Grammy, que ya ha trabajado en grandes éxitos con iconos de la música como Justin Bieber, Jay-Z y Madonna.

Con el espíritu del empoderamiento femenino, Tia lanzó la campaña #EmpowerHer, y ha utilizado su canción como vehículo para concienciar a organizaciones benéficas centradas en la mujer para que impulsen sus misiones. Algunas de las organizaciones benéficas son Beats By Girlz y Women in Music en Estados Unidos, Daughters Of Tomorrow en Singapur y Teen's Key en Hong Kong, todas ellas comprometidas con el apoyo a mujeres y niñas de todo el mundo. Uno de los aspectos más destacados fue el reto #EmpowerHerDance, en el que 16 KOL de 15 países de todo el mundo han liderado este reto de baile para atraer la atención de más de 158 millones de seguidores en todo el mundo, con el fin de apoyar y empoderar a otras mujeres. El contagioso ritmo de la canción también hizo que el dúo de DJ ganadoras del Grammy NERVO se uniera a la campaña #EmpowerHerMusic y creara una electrizante remezcla de Goodbye Princess, que batió todos los récords. Juntas, estas poderosas mujeres de todo el mundo han llevado la canción a grandes alturas, permitiendo a Tia convertirse en la artista que más rápido ha superado los 100 millones de visitas en YouTube con una canción pop china.p>

Con una misión y una visión empoderadas, redefiniendo su carrera como músico e icono de la moda, Tia está saliendo de su zona de confort y diciendo adiós a su yo del pasado.

