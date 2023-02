¿Cuáles son los principales beneficios de aprender inglés con profesores de diferentes nacionalidades? Breeze Lingo Emprendedores de Hoy viernes, 24 de febrero de 2023, 16:00 h (CET) Una de las herramientas más útiles en el ámbito profesional y personal es el inglés.

Este se considera el lenguaje internacional más importante, ya que cuenta con 1.400 millones de hablantes nativos y no nativos a nivel mundial. También es un idioma de aprendizaje rápido. En promedio, una persona debe dedicarle 1.000 horas para controlar el inglés.

En el momento de aprender, muchas personas se enfocan en el estudio tradicional de la gramática. Si bien esta es importante, no suele ayudar en el desarrollo de las habilidades orales y auditivas necesarias para comunicarse. Por esto, plataformas como Breeze Lingo ofrecen una manera más divertida y práctica de aprender inglés por medio de la interacción con profesores particulares de inglés.

Los beneficios de aprender inglés con profesores profesionales y con experiencia Aprender inglés con profesores de distintas nacionalidades permite practicar la comprensión del idioma con los diferentes acentos, según la región de origen de los docentes. Además, en este tipo de clases es más sencillo localizar y mejorar los errores en la pronunciación.

Por otra parte, consiste en una forma entretenida de hacer que el cerebro practique el vocabulario y la gramática.

En ocasiones, los estudiantes aprenden el idioma textualmente, sin embargo, en el momento de usar el inglés en una situación real no pueden entender ni expresarse de forma correcta. Por esto, es vital practicar el idioma por medio de conversaciones con profesores nativos y bilingües de distintos países.

La comunicación en un hablante nativo sucede de forma inconsciente y automática. En contraste, un estudiante suele tomarse unos microsegundos para pensar en las palabras correctas antes de hablar. Lo que se busca en las clases con profesores de inglés es hacer que el alumno practique la fluidez y comience a familiarizarse con la expresión natural e inconsciente.

La nueva forma de aprender inglés de Breeze Lingo El inglés es hablado como lengua oficial en 39 países, cada uno con diferentes acentos y jergas. En este sentido, una de las mejores maneras de aprender inglés es teniendo contacto con varios profesores de diferentes países. De esta manera, el estudiante puede ampliar la comprensión del idioma al entender cómo funcionan las reglas gramaticales en un ambiente real y con interlocutores de diversos orígenes.

Breeze Lingo propone una nueva forma de aprender inglés online para estudiantes de niveles básico, intermedio y avanzado. El programa académico deja a la gramática en segundo plano y se enfoca en las conversaciones reales del estudiante con un experto en el idioma, por medio de clases que tienen una duración de 1 hora.

La empresa tiene profesores particulares de inglés que provienen de varios países como Estados Unidos, Inglaterra, Zimbabue, Nigeria, entre otros.

