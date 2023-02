​Carmen Patricia y compañía, generando hostilidad hacia mí por no ser de Podemos

Vaya por delante que se este artículo se hace con el objetivo de que dejemos la confrontación y de verdad se luche por conseguir cosas para los animales, que Podemos en la Dirección general de derechos de los animales está perjudicando sin piedad, pero no tengo hostilidad a nadie y simplemente, hablo de hechos públicos y objetivos.



Carmen Patricia es una "activista" amiga de Sergio García Torres como director general de derechos de los animales y en lugar de pedirle derechos para los mismos, ella se ha dedicado a protegerle haga lo que haga e incluso sacando la ley adelante sin los perros de caza pese a que dijo él mismo que eso no pasaría y en ese caso, retiraba la ley y dimitía.

Carmen es una persona autoritaria que tira de los grupos a todo el que no sea de podemos y no nos da ningún derecho a opinar, pero luego sí que le viene bien que participemos en sus campañas de Twitter para poder vender en la prensa que su acción ha sido un éxito como personaje público que es. Habla del fascismo y la extrema derecha mucho, pero estas actitudes son calcadas.

El último lamentable post, fue honorando la labor de Sergio García Torres con la Ley de protección animal que supone un retroceso y una abogada desde sus conocimientos, le dejó un comentario y ella ya se enfadó muchísimo de que en su perfil público, una profesional que sabe del tema, le diga la verdad.

Entonces, yo dejé mi opinión de que defendiendo a partidos que amparan el maltrato, nunca íbamos a avanzar y cuando lo vio, me bloquea y la gente me empieza a hablar por el whatsapp de que se están poniendo en su muro comentarios fuertísimos contra mí y ella lo está permitiendo siendo investigado por un juzgado a día de hoy.

Carmen llega a hacer publicaciones llamando pseudo animalistas a todos los que no apoyábamos el maltrato a millones de animales con esta ley entre otros insultos que vierte reconociendo incluso que manda pantallazos privados míos a la gente desde hace tiempo por lo que me lo tomo ya como una obsesión personal contra mí por ir de cara contra lo que está haciendo su partido y su colega.

¿GLADIADORES POR LA PAZ?

Ella está supuestamente en el colectivo Gladiadores por la paz que hoy en día no hace nada de activismo como antiguamente y solo se mueve en redes sociales desde que se lo quedó ella y la manía contra mi persona viene tanto por no ser de podemos como porque en su día, me pasó el logo del colectivo su presidente y no ella lo que le dio un ataque de envidia y desde entonces, no apoya a los animales en nada que haga yo ni quiere tan siquiera difundir.

En las redes sociales de gladiadores por la paz, hace casi un año que no publica nada por lo que igual también se lo ha dejado.

Es triste atentar contra protectoras, santuarios, abogados, biólogos y veterinarios que están cuestionando la Ley de protección animal desde su profesionalidad y todo, por hacer la pelota a su amigo Sergio y sus intereses políticos en podemos.

CARMEN PERMITE QUE UNA SITUACIÓN PERSONAL MÍA Y DELICADA SALGA A LA LUZ EN SU MURO

En su muro, una problemática activista llamada Carmen Meri, dice ni corta ni perezosa que tengo una orden de alejamiento yo de mis padres o mis padres de mí por lo que para empezar, habla de una situación tan delicada sin conocer realmente lo que ha pasado por lo que tuve que hacer un post y aclararlo.

Para empezar, dice "mis padres" cuando mi madre murió hace poco tiempo y de todas maneras, están separados desde que yo tenía 2 años y mi padre fue condenado por el juzgado de lo penal 2 de Valencia por malos tratos en el ámbito familiar y daños en el móvil al igual que en el juzgado de instrucción 21 por un delito leve de vejaciones y jamás tendría yo que hablar públicamente de una situación de las más duras de mi vida que tenía apartada.

Además, me acusa públicamente de acoso sin pruebas ni sentencia solamente porque cuestiono al partido en el que tiene intereses políticos y del que he recibido todo tipo de comentarios que para mí se quedan y la misma gente del partido se está arrepintiendo de votarles.

Es de vergüenza ajena que una persona representante de colectivos supuestamente animalistas, permita en su muro comentarios tan graves o gente que cuestiona un post de hace 10 años que comía carne y jamás lo he ocultado puesto que no vivo en función de los demás, pero cuando me he dado cuenta de lo que hay detrás, he cambiado mis hábitos cosa que quien critica no. Es decir, todo tipo de comentarios y acusaciones gravísimas en su muro sin que yo pueda defenderme allí y por eso, lo tengo que hacer donde puedo.

Carmen Patricia está permitiendo que se me trate en su muro como un monstruo ya que a ella no le importan los animales y solo la carrera política de Sergio García Torres y podemos lo que es muy triste.

Igualmente, hice un vídeo explicándolo todo e invitando a cualquier persona a debatir pacíficamente en directo o por privado con toda mi buena intención que he tenido desde el principio y por mucho que no compartamos ideas políticas ni especistas.



Qué casualidad que la mayoría de personas que van contra mí, se han estado lucrando de los animales de una manera o de otra (evitaré decir nombres por el momento).

En mi vídeo, dejo claro que no me gusta la confrontación con nadie y que no quiero que nadie acose ni a Carmen Patricia ni a nadie y quedan claras mis buenas intenciones que no son las mismas que ella puesto que sigue permitiendo comentarios obsesivos contra mí y sin aportar fundamento o prueba.

Lo hace de forma oculta cuando ya me ha bloqueado de mi perfil para que no pudiera verlos, pero la gente me los está pasando e incluso gente de podemos diciendo que esa persona no les representa y está haciendo un daño brutal al partido.

Llevo tiempo sufriendo presunto acoso por cuestionar lo mismo que los profesionales y que Carmen Patricia esté permitiendo todo tipo de comentarios contra mí que no se sostienen por ningún lado, hace ver que por los animales poco puesto que es necesario acabar con la confrontación y unirse para luchar por ellos, pero la envidia por un logo y los intereses políticos, hacen que ella me tenga una manía personal.

Casualmente, la gente que está comentando es la misma que en su día o le hablaba bien de mí a ella o me hablaban diciendo que ella era muy seca.

Este artículo de opinión lo hago para defenderme públicamente de todos los comentarios que me están llegando ya que yo soy una persona que estoy por todos los animales y son mi único objetivo, pero no voy a consentir que se me venda como un monstruo simplemente por intereses políticos y con mentiras que demuestran una codicia muy grande.

Tengo un pantallazo de otro colectivo "animalista" muy cercano a Carmen, que me pidieron literalmente que no nombre a Sergio nunca puesto que es un amigo personal suyo llevándome una gran decepción de que el colegueo esté por encima de los animales.

Esperemos que Carmen Patricia frene toda esta situación que me está generando una gran ansiedad y se comporte no como una niña de parvulitos, sino como una persona adulta que es y una representante "animalista".

Tampoco podrá decir que no tiene posibilidad de tener voz puesto que le he invitado muchas veces a hablar conmigo por privado, en un directo dando la cara ante la gente o incluso si quería participar en un artículo para este medio. Aún puede hablar conmigo y lo publicaré junto a mi opinión sobre los motivos que exponga, pero voz se te da sin problemas y estoy seguro que si no tienes nada que ocultar, no te pronunciaras de espaldas y acudirás a solucionar este tema que tú estás haciendo que cada vez sea más público.

Mi única intención es defenderme de algo que cada vez está transcendiendo más y haciendo daño también a los animales por lo que los maltratadores, se lo estarán pasando estupendo con este circo.

De hecho, se ha puesto un post ofreciéndole que participe en este artículo. En mi Facebook "Diego Nevado Martínez", está todo como es y en el artículo aún me he quedado muy corto para todo lo que se podría contar.

