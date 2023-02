Cuidar la piel en invierno previene de problemas futuros como la deshidratación, según Flor de Mayo

El ácido hialurónico se presenta como el gran aliado para paliar estos efectos que se ven acrecentados con la edad El invierno trae consigo cambios bruscos de temperatura que, junto a la calefacción, acaban con la hidratación del cutis, causando sequedad y tirantez. Es esta deshidratación la que provoca que el rostro se vea apagado y sin vitalidad, cause picores y ocasione envejecimiento prematuro de la piel y aparición de arrugas.

Es por ello que, con la llegada del frío, resulta imprescindible adoptar nuevas rutinas de cuidado facial que permitan mantener la piel saludable y prevengan estos efectos que además se ven acrecentados a medida que nos hacemos mayores, pues la piel va perdiendo colágeno. Y es ahí donde el ácidohialurónico se presenta como el gran aliado contra estos efectos.

En esta línea, la firma Flor de Mayo presenta varias opciones de rutina facial, basadas en productos con este activo que ayuda a mantener la piel hidratada y firme, ayuda a prevenir los signos de envejecimiento tales como arrugas o líneas de expresión y además aporta luminosidad para lucir una piel visiblemente más sana e hidratada.

Cómo realizar esta rutina facial y potenciar el efecto del ácido hialurónico

La base de toda rutina de belleza es la limpieza. Para ello, Flor de Mayo propone practicar una doble limpieza con su famoso Bálsamo Desmaquillante Sublime de Camomila como primer paso para eliminar cualquier resto de maquillaje y otras impurezas de naturaleza grasa. En segundo lugar, el Gel Limpiador Facial de Camomnila o Clean O’Clock con el que retirar todas las impurezas, sin base grasa, como partículas y células muertas acumuladas. Puedes culminar el paso de limpieza con el Tónico Facial de esta misma colección que, además de extracto de Camomila, también contiene ácido hialurónico y glicólico. Un plus en la rutina que favorece la hidratación de la piel y estimula la formación de colágeno. También mencionar la disponibilidad del Tónico Facial de Clean O’Clock.

Tras esto, se llega a uno de los puntos más importantes dentro de cualquier rutina facial para combatir los estragos del frío en la piel: la hidratación. Y aunque aquí, es de vital importancia prestar atención al tipo de piel, si es seca, grasa o mixta, Flor de Mayo ofrece propuestas aptas para todo tipo de pieles.

El contorno de ojos es el primer paso ya que es donde se encuentra una piel más fina y sensible y por tanto, requiere de productos especiales. Para esta zona Flor de Mayo cuenta con el Contorno de ojos Hidrante e Iluminador de la línea Oh! My Match, una crema que enriquecida con ácido hialurónico que está formulada para reducir los signos de fatiga y rejuvenecer la mirada.

Como segundo paso dentro de la hidratación facial, el Sérum Facial Hidratante e Iluminador Oh! My Match, un sérum con niacinamida y ácido hialurónico que reestablece los niveles óptimos de hidratación en la piel y refuerza la función de la barrera cutánea.

Por último, la Crema facial hidrante e iluminadora de la gama Oh! My Match. Gracias a su fórmula, que incorpora ácido hialurónico junto con ácido láctico y Agua de Rosas para una hidratación inmediata durante 24 horas que ayuda a mejorar el tono homogéneo de la piel. Incluso si es por la noche, para un extra de hidratación, es recomendable utilizar el Aceite potenciador de belleza que actúa de escudo protector fortaleciendo y restaurando la dermis.

Y por último, para finalizar cualquier rutina es necesario incorporar, aunque sea en invierno, un protector solar de día para proteger la piel de los rayos UV y así seguir previniendo la deshidratación de la piel, posibles quemaduras y posteriores manchas.