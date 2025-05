Formación online gratuita para impulsar el perfil profesional y las competencias

Según un informe Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial, se prevé que el 44 % de las habilidades clave requeridas en el mercado laboral experimenten cambios en los próximos cinco años. Esta estimación pone de manifiesto una transformación significativa en las competencias demandadas por los empleadores, impulsada por el avance tecnológico, la transición ecológica y los cambios demográficos En respuesta a esta evolución, se pone en marcha una serie de acciones formativas totalmente subvencionadas por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con financiación de los fondos Next Generation EU.

Estas acciones formativas están dirigidas a personas trabajadoras en activo y autónomas de distintos sectores profesionales.

Formación para el sector educativo

Está disponible una oferta específica para trabajadores y autónomos del sector educativo, quienes pueden acceder a cursos online sin coste alguno orientados a la mejora de sus competencias.

Entre las formaciones ofertadas se incluyen cursos de community manager, Excel, SEO, metodologías agile y scrum, así como inglés en niveles A2 y B1. Se dará prioridad a jóvenes menores de 25 años, personas mayores de 50, personas con discapacidad o con baja cualificación.

Formación gratuita para profesionales en Galicia

En la provincia de Pontevedra, las personas trabajadoras y autónomas tienen acceso a cursos online diseñados para mejorar sus cualificaciones. Existen formaciones disponibles tanto de carácter general, para todos los sectores profesionales, como específicas para los sectores educativo y comercio.

En el resto del territorio gallego, la oferta formativa está centrada en estos dos últimos sectores.

Entre las acciones formativas disponibles en Galicia se encuentran: cursos de Excel, marketing digital, creación de páginas web, entre otros.

Complemento formativo para quienes finalicen con éxito la formación

Una vez completada con éxito cualquiera de las acciones formativas, las personas participanten recibirán un cupón para poder acceder a un complemento formativo totalmente gratuito. Este podrá ser disfrutado por la persona participante o cedido a otra persona de su elección. Se trata de cursos online con titulación oficial expedida por la Universidad Nebrija.

Además, estos cursos proporcionan Créditos Universitarios Europeos ECTS, válidos y puntuables en concursos-oposición, procesos de traslado, bolsas de empleo y convocatorias de plazas interinas.

Modalidad flexible y requisitos de acceso

Pueden acceder todas las personas que pertenezcan a los sectores y comunidades autónomas indicadas. Además, la formación es totalmente gratuita, por lo que no implica coste alguno para las personas o empresas, no es necesario ningún trámite por parte del empleador ya que lo solicitan las personas a título personal. No es formación bonificada.

Todos los cursos se imparten en modalidad online, lo que permite compatibilizar la formación con otras responsabilidades. Los materiales incluyen vídeos, ejercicios prácticos y el apoyo de tutores especializados.

Los cursos tendrán inicios semanales y la matricula finaliza el 30 de mayo.

La información detallada y formularios de inscripción están disponibles en los siguientes enlaces:

Formación gratuita online para el sector educación: https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-ocupados-upsk-estatal-educacion

Cursos gratuitos para Pontevedra: https://www.cursosfemxa.es/cursosgratis-pontevedra-upsk

Cursos gratuitos para Galicia: https://www.cursosfemxa.es/cursosgratis-upsk-galicia Estas acciones formativas representan una oportunidad relevante para el fortalecimiento de competencias profesionales, el fomento de la innovación y el desarrollo de las personas participantes.