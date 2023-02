​Vigilia de pollos la semana que viene en Algemesí Esos animales han sufrido un calvario durante toda su corta vida, siendo criados innecesaria y masivamente para solo conocer la maldad humana Diego Nevado Martínez jueves, 23 de febrero de 2023, 10:54 h (CET)

Dentro de justo una semana, activistas del grupo antiespecista Valencia animal save, acudimos a un matadero situado en Algemesí a fin de documentar todo el vacío narrativo que la industria cárnica oculta para que la sociedad no sea consciente de todo lo que tienen que pasar los animales hasta que un producto llega a nuestro plato.



Los pollos que acuden al matadero son bebés de 40 días de vida, pero grandes por la manipulación genética que sufren al ser "de engorde".

LAS CONDICIONES EN LAS QUE LLEGAN A SU MUERTE

En el caso de estos pollos, van cajas en cajas llenas amontonados unos con otros sin poder moverse como si se tratara de objetos y por otro lado, pasan el infernal viaje sin comida ni agua viéndose a las puertas del matadero heridas, angustia, suciedad, y pánico como seres con capacidad de sentir que son. Esos animales han sufrido un calvario durante toda su corta vida siendo criados innecesaria y masivamente para conocer nada más que la maldad humana.

Unos 6.000 pollos viajan en cada camión con destino al corredor de la muerte por esa carretera en la que te tapas los ojos o apartas la mirada cuando lo ves, pero tú eres el responsable de ayudar a esos animales y apartar la mirada en algo que depende de ti, no es la solución si sentimos tristeza al verlo. Siendo 10 los camiones que acuden a ese matadero cada día, una simple multiplicación nos hace saber que son 60.000 pollos en un sólo día y en un sólo matadero y en el de sueca, 120.000 por día.

RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

La responsabilidad es de lo que el consumidor demande y permita ya que hoy en día, podemos disfrutar incluso del mismo sabor en versión vegetal evitando un sufrimiento animal inimaginable por lo que si con nuestra omisión permitimos algo que sabemos que es tremendamente injusto, somos los máximos culpables ya que sin demanda no hay matanza de seres sintientes, vulnerables e inocentes.



Hamburguesas, salchichas o todo tipo de substitutos a la carne, existen en versión vegetal e incluso con la soja texturizada que ahorras mucho dinero ya que se infla poniéndola 15 minutos antes a remojo siendo ideal para canelones, substituir la picada o cualquier plato siendo también muy nutritivo al venir de una legumbre.

El veganismo es una filosofía ética apta en cualquier etapa de la vida por mucho que últimamente los medios estén atentando contra la infancia vegana generando un bullying hacia ella por prejuicios, maldad e ignorancia que pronto vamos a desmontar en un artículo.

El veganismo no es nada privativo y simplemente excluye lo que no nos pertenece en la alimentación de tortura animal, entretenimiento, experimentación animal o vestimenta pudiendo firmar en sinpieles.eu para acabar con las crueles y contaminantes granjas peleteras.

Cualquier receta de toda la vida la puedes veganizar y además de que hay un montón de sabores que se pueden disfrutar con verduras, tofu, soja texturizada y seitán, existe también el no pescado en sus diferentes formas ya que los animales marinos mueren agonizando por asfixia y el 46% de plástico en el mar proviene de las redes de pesca.

Existe todo con el mismo sabor y textura para que disfrutes de manera compasiva y por toda España hay cada vez más restaurantes veganos en los que disfrutas de una comida deliciosa y un ambiente empático.

El veganismo es por compasión con los animales y te intentan manipular con mentiras por miedo al avance ético ya que por ejemplo, la mayoría de soja se usa en la ganadería con los animales EXPLOTADOS y no para hacer los productos veganos y las plantas, no tienen sistema nervioso ni cerebro y en todo caso, no sería comparable con todo el proceso de un animal desde principio a fin y gastas más plantas comiendo animales criados masivamente alimentados de muchas más plantas. ¿Criar y torturar animales toda su vida para conseguir unos nutrientes que obtuvieron comiendo plantas?.

El veganismo evita un infierno para los animales, pero también a una de las industrias más contaminantes que arrasan con todo sin piedad, perjudican tu salud por todos los antibióticos y otras substancias siendo igualmente responsables del hambre en países del tercer mundo que la gente dice que mucho animal, pero los niños del África nos dan igual no haciendo ellos nada por ellos más que utilizarlos y siendo culpa de traer mediante inseminaciones por la fuerza constantemente animales y tener que destinar una cantidad indecente de recursos a alimentarlos siendo el motivo por el que mueren de hambre tantos niños.

¿No es más lógico destinar los recursos vegetales a productos veganos y que no sufran animales ni muera nadie de hambre?

ALGUNOS ANIMALES TIENEN LA SUERTE DE SALVARSE EN OCASIONES

Los santuarios sin ayudas más que de la gente solidaria, rescatan animales de este tipo con todo sus cuidados, atenciones, cariño y libertad.

Algunas veces hay pollitos que se salvan del matadero y alguna vez, compasión animal o pollets de la terreta, se ha hecho cargo de estos animales pese a que son manipulados genéticamente para morir con 40 días y los gastos derivados son muy grandes ya que también, tienen malformaciones y han vivido toda su corta vida sin mover las alas, sin ver la luz del sol y en zulos entre sus propios excrementos.

Valencia animal save busca adoptantes responsables para tenerlos en libertad y que tengan una vida feliz lo que les quede intentando evitar a los santuarios todo lo posible y también las personas activistas acuden a hacer voluntariado a un refugio antiespecista de Catarroja llamado "El Rebrot de la vida".

Desde la infancia se oculta esta situación para que no sean conscientes los pequeños ni puedan desarrollar su empatía viviendo en una mentira que no conocen.



Seas o no vegano, apúntate a la vigilia escribiendo por Instagram a "Valencia animal save" para ser consciente de todo el sufrimiento anacrónico que está oculto en el polígono industrial que llegan vidas masivamente y después de sufrir durante sus 40 días, se les raja el cuello para que mueran lentamente agonizando en su propia sangre caliente o con una descarga eléctrica con la que también mueren lentamente y sufriendo mostrando el 4 la situación en pleno centro de Valencia mediante una concienciación a la que también puedes acudir a informarte o participar si ya estás concienciado.

Tú puedes evitar esto junto al hambre en el mundo, problemas de salud o destrozar el planeta y lo puedes hacer sin privarte de nada por lo que espero que te apuntes y empatices no financiando productos llenos de dolor inocente en ese lugar lleno de sangre por todos lados en el que también acaban las víctimas de la industria láctea y del huevo. Siente compasión y entiende que a nadie le gustaría ser el protagonista de esta sangrienta y cruel historia. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Vigilia de pollos la semana que viene en Algemesí Esos animales han sufrido un calvario durante toda su corta vida, siendo criados innecesaria y masivamente para solo conocer la maldad humana Marta Canese propone la lectura del mundo La educación no es nada si no considera a la sociedad y a leer algo más que las palabras detrás de las cuales está la lectura del mundo ¿Publicidad digital para pequeñas empresas? «Un buen profesional del marketing ve a los consumidores como seres humanos completos, con todas las facetas de las personas reales» Jonah Sachs Miriam Nogueras, la hipocresía practicante Visto lo visto, tendremos que empezar a ser prácticos: cobrar y mirar para otro lado Un grito de esperanza Por muy grandes que sean las adversidades y la desesperación, siempre contaremos con un rayo de confianza