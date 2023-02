Liz Valdesuso causa sensación con su nueva colección Dreams en la pasarela de Roma Emprendedores de Hoy miércoles, 22 de febrero de 2023, 23:51 h (CET) En 2023, los grandes eventos de la moda no han tardado en llegar. En este sentido, en Roma, una de las capitales del diseño y la moda a nivel mundial, se ha celebrado uno de los desfiles más importantes de estos últimos meses. El Auditorio San Pío X – Angelo Brizi ha acogido en febrero la quinta edición del Fashion Show by Elma.

A su vez, una de las propuestas destacadas de este desfile ha sido la presentación de la colección Dreams de la marca Liz Valdesuso, que incluye ropa, bolsos y joyas. Esta diseñadora se especializa en la creación de bolsos de piel con diseños únicos y fabricados de manera artesanal. Además, su trabajo no se rige por temporadas, sino que trabaja bajo el concepto de cápsula. De esta manera, las colecciones resultan más exclusivas.

Una joven marca de lujo, Liz Valdesuso Al participar en eventos de moda como el Fashion Show by Elma, al que se presentan habitualmente jóvenes diseñadores, la marca Liz Valdesuso ha comenzado a consolidarse en el sector del lujo y la exclusividad. En esta última oportunidad, el evento comenzó con un cocktail de bienvenida y finalizó con el sorteo de una camiseta del futbolista Cristiano Ronaldo, hermano de la organizadora, Elma Aveiro.

Además, durante el desfile, Liz Valdesuso ha podido mostrar sus últimas creaciones, que se caracterizan por el uso de colores atrevidos junto a flecos o plumas. No hay dos ejemplares iguales de estos bolsos, ya que todos son confeccionados a mano. Por lo tanto, cada pieza resulta única e irrepetible.

Estos accesorios de moda son ideales para completar un look con glamour. Además, la gama de colores metalizados, que incluye el fucsia, el azul y el rosa, entre otros, permite que quienes llevan estos bolsos destaquen ante el resto. Actualmente, estas creaciones se pueden encontrar en la tienda online de Liz Valdesuso y en Flying Solo, un exclusivo negocio de moda ubicado en el centro de Nueva York, Estados Unidos.

Qué planea próximamente Liz Valdesuso Esta marca de moda va a continuar participando en los Fashion Show by Elma, debido al éxito de estos eventos y a la amistad que une a ambas emprendedoras. La próxima cita es en Marruecos. Además, debido a la creciente demanda de sus productos, Liz Valdesuso planea próximamente la apertura de una tienda en París. Por último, para estar al tanto de las novedades de esta marca exclusiva, es posible sumarse a su comunidad en Instagram, que ya cuenta con más de 78.000 seguidores.

La presentación de la colección Dreams en el último Fashion Show by Elma es un hito más que muestra el crecimiento de la marca Liz Valdesuso, que ya es una referencia en el sector de los accesorios de lujo.

