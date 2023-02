Homes2rent, la empresa de gestión alquileres en España Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 18:00 h (CET) Por razones laborales, de estudio o personales, a veces las personas buscan casas para alquilar de forma temporal en todo el país.

Si bien, esta es una alternativa que impulsa el movimiento económico del sector inmobiliario, en los últimos años ha aumentado la problemática del impago.

Para solucionar este problema, Homes2rent pone a disposición la gestión alquileres en todas las comunidades de España.

Con un panorama actual tan cambiante, esta firma ofrece una alternativa segura que garantiza el pago a tiempo y la cobertura ante posibles daños.

Qué servicios ofrece Homes2rent en la gestión de alquileres El aumento desmedido de la tendencia por impago ha llevado a los propietarios buscar nuevas alternativas que impulsen buenos resultados al poner la casa en alquiler. Hay quienes optan por dejarla desocupada, pero esto la expone ante las personas que ocupan casas, que también es una problemática que sigue en ascenso en todo el país.

Con relación a la gestión de alquileres, Homes2Rent es una compañía española especializada en este proceso en el territorio nacional. Por medio de un servicio integral, la firma se encarga de conseguir un arrendatario responsable que cuide del espacio y responda a los pagos mensuales. Desde el inicio, realizan un estudio del posible inquilino y al encontrar a la persona adecuada, se encargan de la redacción de contratos.

Uno de los aspectos que más preocupa a los dueños, es el pago, es por ello que el servicio garantiza la entrega del monto en la fecha acordada. En caso de que el inquilino no pague, Homes2rent corre con la cuota los primeros 10 días del mes.

Adquirir una gestión de alquiler en cualquier ciudad de España Al estar en constante uso, el espacio está propenso a sufrir daños. Es por esta razón que ofrecen seguros que cubren hasta 2.500 euros, con este, el arrendatario no tendrá un sobrecoste que afecte al bolsillo. Además, ofrecen un servicio de limpieza profunda a la entrada, para que el inquilino la consiga en perfectas condiciones y también a la salida. De esta manera, el arrendador no debe involucrarse con aspectos relacionados con el cliente.

Como se puede evidenciar, Homes2rent sirve como intermediario en el proceso de gestión de alquileres. Por medio del servicio, ofrecen tranquilidad en cada paso del arrendamiento.

Con más de 100 pisos gestionados de forma exitosa, Homes2rent, es una empresa referente en la gestión de alquileres. Para conocer cómo funciona el servicio, el propietario puede ingresar a la web, seleccionar el apartado de gestión de alquileres, contactar y comenzar a disfrutar de todas las ventajas que ofrece el servicio.

