La nueva disciplina que combina el fitness y el ballet

miércoles, 22 de febrero de 2023, 17:00 h (CET) Tonificar los músculos y mejorar la fuerza y la flexibilidad con la danza clásica es posible gracias a la nueva técnica que presenta Fitness Ballet. Esta consiste en hacer ejercicio sin que parezca que se está haciendo, mezclando la música y los movimientos de los mejores bailarines clásicos con el entrenamiento físico.

Es un método innovador que triunfa en varios países del mundo y muchas celebridades lo practican. Lo mejor de esta técnica es que no hay límite de edad ni de género para desarrollarla y los resultados, con constancia, se ven reflejados un plazo de tiempo mínimo.

Fitness Ballet propone programas específicos de clases Esta academia, dirigida por la profesora Elena Marco, trabaja de forma completa cuerpo y mente al unir lo mejor del ejercicio físico como la fuerza, la energía y el trabajo muscular, con todas las particularidades de la danza clásica como la musicalidad, la belleza, la elasticidad, la estilización y la coordinación.

La formación del Fitness Ballet es la mezcla y el equilibrio perfecto entre el ejercicio intenso y la sensación de volar con la música clásica. Al reducir las cargas musculares, dado que no se realizan ejercicios con peso, los alumnos evitan lesiones, al mismo tiempo que expresan todos sus sentimientos con los movimientos más elegantes.

De esta forma, aquellas personas que se arrepienten por no hacerse introducido en la danza cuando eran más jóvenes tienen la oportunidad de hacerlo ahora, sin ninguna excusa. Incluso las embarazadas pueden llevar a cabo el Fitness Ballet porque existen programas específicos de esta técnica para ellas.

Ser profesor con Fitness Ballet Los profesores que busquen innovar en sus clases o las personas que no tengan formación en ballet, pero quieran comenzar a enseñar esta técnica, Fitness Ballet ofrece también la oportunidad de convertirse en monitor.

Para ello, la academia ofrece un programa de 60 horas de formación presencial combinadas con las sesiones prácticas, a fin de que sus alumnos consigan convertirse en profesores cualificados capaces de realizar una de las mejores clases en este ámbito. Fitness Ballet pone a disposición actualizaciones en cuanto a música, equipamiento y coreografías. Además del graduado con su diploma podrá formar parte de la bolsa de trabajo de Fitness Ballet.

La formación integral implica que el alumno absorba todo lo relacionado con la disciplina de Fitness Ballet para, después, transmitir esa pasión posteriormente a sus alumnos.

Es solo cuestión de aventurarse en esta mezcla de estilos que brinda un sinfín de beneficios físicos y mentales, a lo que se le puede sumar la posibilidad de prometedoras salidas laborales.

