Vídeos y pedidos de reunión personalizados, de la mano de Somos Asombro Emprendedores de Hoy

miércoles, 22 de febrero de 2023, 16:00 h (CET) Una tendencia actual en el marketing son los vídeos personalizados, puesto que permiten a las compañías establecer relaciones más sólidas con los clientes. Estas estrategias unen contenido multimedia dinámico y un toque personal aplicado a las comunicaciones, aspectos que gustan a la mayoría de las audiencias.

Y cuando de sorprender a los clientes se trata, Somos Asombro se presenta como una de las mejores opciones. Se trata de una agencia internacional que utiliza la creatividad, la innovación y la tecnología como sus herramientas fundamentales de comunicación. De modo que son capaces de crear vídeos impactantes para contribuir al éxito de las estrategias empresariales.

Impacto de la personalización de vídeos En la actualidad, las empresas prefieren comunicarse con sus potenciales clientes por medio de vídeos personalizados. De hecho, hasta los pedidos de reunión para venta son realizados de esta manera. Este tipo de estrategias superan en atractivo a los típicos correos electrónicos basados en un texto en blanco y negro, consiguiendo captar la atención de los clientes.

Así, los vídeos personalizados se presentan como una herramienta eficaz para transmitir un mensaje de forma visualmente atractiva y creativa. Presentan la ventaja adicional de aumentar las probabilidades de que el cliente reciba toda la información, con herramientas audiovisuales que no sobrepasen los 2 minutos, en lugar de hojear largos textos de correos electrónicos. Incluso, de acuerdo con Forbes, el 90 % de los consumidores afirman que el vídeo de un producto ayuda en las decisiones de compra, haciendo que estén más propensos a adquirirlo.

Personalizar vídeos y pedidos de reunión Somos Asombro es una prestigiosa empresa internacional fundada por Julián Ávila y Marcos Amadeo. Entre sus servicios, ofrecen la personalización de vídeos con fines publicitarios.

Su sello distintivo y valor agregado es el asombro. Con sus vídeos y pedidos de reunión contribuyen a que los clientes vivan experiencias únicas e inigualables. Como herramienta, emplean su plataforma Get Wonder que combina vídeos personalizados con inteligencia artificial, machine learning, deep learning y voice synthesis.

Esta agencia está conformada por un equipo de 42 personas y cuenta con oficinas en España, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México y Brasil. Desde allí, ofrece sus servicios a diferentes empresas de renombre ubicadas en todas partes del mundo.

Somos Asombro fue fundada en 2009, pero consiguió reconocimiento mundial tras realizar la campaña “El llamado de Papá Noel” para una reconocida marca de bebidas, en 2014. A partir de allí, han mantenido su crecimiento, realizando trabajos adaptados a las necesidades de cada cliente que impactan de manera única en los usuarios.

