5 consejos para crear páginas complejas con Headless CMS, de la mano de un experto

El desarrollo de páginas web complejas se vuelve cada vez más fácil, gracias a los Headless CMS, los cuales permiten gestionar contenidos con base en bloques y componentes.

Esta nueva forma de gestión facilita el trabajo en paralelo entre programadores y diseñadores, lo cual ahorra mucho tiempo y dinero. Por ello, hay empresas como Aplyca que se dedican a gestionarlo. Además, estos CMS permiten la integración sencilla con diferentes tecnologías y sistemas (mayor personalización y escalabilidad).

Las claves para la creación de páginas complejas con Headless CMS En primer lugar, cabe destacar la arquitectura de contenidos. En un Headless CMS, la planificación de la arquitectura de contenidos es crucial para asegurar que se puedan implementar las funcionalidades editoriales necesarias. Esto se debe a que la estructura que se diseñe y se implemente condicionará las posibilidades de diseño y las capacidades editoriales del CMS. Por lo tanto, es importante planificar cuidadosamente la arquitectura de contenido para garantizar que las funcionalidades editoriales sean flexibles y abarquen todas las necesidades del proyecto.

Por otro lado, cabe incluir contenidos de tipo "helpers". Una buena práctica es incluir contenidos de tipo "helpers" en la arquitectura. Los "helpers" son declaraciones de apariencia visual específicas para cada canal, lo que significa que se pueden controlar la forma en que se muestra el contenido en diferentes dispositivos a través de objetos "helper". Es recomendable planear un sistema de diseño que permita manejar estas variaciones de presentación.

Asimismo, hay que tener una planificación con Wireframes. Otro aspecto importante es la planificación detallada de la arquitectura de la información y los contenidos desde los wireframes. Se debe considerar si los contenidos serán administrados por el editor o si estarán automatizados, dependiendo de la necesidad de los editores para tomar decisiones o modificar la presentación final. En algunos casos, es recomendable automatizar procesos para evitar errores y ahorrar tiempo.

También crear "temas" y "Layouts". Para las páginas complejas también es una buena práctica. Estos temas deben tener un diseño y funcionalidades determinados y parámetros establecidos para garantizar una visualización correcta y prevenir errores en la presentación. Cuando se permite mayor flexibilidad para el editor, es necesario tener más documentación y entrenamiento para evitar problemas.

Por último, usar las funcionalidades "Launch" y "Compose": En el caso de Contentful, es importante aprovechar las funciones avanzadas como el "Launch" y el "Compose". Estas funciones permiten una mayor flexibilidad y funcionalidad en el CMS.

Cómo enfrentar las dificultades actuales de los Headless CMS Los Headless CMS permiten a los desarrolladores de back-end gestionar y almacenar de forma sencilla el contenido sin que sea necesario el front-end para ver los resultados. Esto significa que dichos desarrolladores no necesitan preocuparse por la presentación visual del sitio y pueden adaptar el contenido para incorporarlo en otras plataformas. Sin embargo, Aplyca explica que este tipo de desarrollo supone otros retos como el no poder visualizar como se verá la web con el back-end incorporado. Además, muchas de las funciones editoriales de texto necesitan soporte y los Headless CMS no tienen bases para generar algún tipo de experiencia editorial. Estas dificultades han generado la creación de plataformas Headless CMS como Contentful que buscan eliminar dichas restricciones al momento de visionar un proyecto. Contentful se conoce por poseer herramientas como Compose (uso de interfaces simplificadas), Launch (potencia la productividad en equipos de trabajo) y Studio (promueve la optimización de operaciones de contenido).

Aplyca ha adquirido reconocimiento por proporcionar soluciones digitales modernas y por crear plataformas multi-canal para cualquier industria. Además, el equipo de esta compañía tiene conocimiento en la implementación de experiencias editoriales eficaces para potenciar la construcción de web complejas con Headless CMS.