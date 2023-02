La demanda de moda de segunda mano creció un 33% en 2022 Muchos se animan a darle una segunda vida a la ropa y los complementos, contribuyendo así a un modelo de consumo más sostenible Redacción

miércoles, 22 de febrero de 2023, 11:23 h (CET) El pasado año 2022 ha supuesto un verdadero auge para el mercado de segunda mano, al que cada vez acuden más usuarios. Concretamente, el sector de la moda ha sido uno de los más beneficiados por este cambio de tendencia y son muchos los que se animan a darle una segunda vida a la ropa y los complementos, contribuyendo así a un modelo de consumo más sostenible. De acuerdo con los datos de Milanuncios, la app con más experiencia en el mercado de segunda mano, el mercado de la moda de segunda mano fue uno de los más potentes en 2022 con un incremento de su demanda total del 33% en comparación con 2021.

La categoría suma más de 578 mil anuncios entre enero y diciembre de 2022, siendo así la cuarta con mayor volumen de oferta (solo precedida de Casa y Jardín, Motor y Tecnología). Se trata de un mercado que generó una valoración económica total de más de 43 millones de euros. Las categorías de moda de adulto (Moda Mujer y Moda Hombre) son algunas de las que más volumen de mercado repercuten a la categoría.

Marcas de lujo, las más demandadas

El año pasado se realizaron más de 46 mil búsquedas diarias relacionadas con Moda y complementos, lo que ha generado un crecimiento de la demanda para todas las categorías, destacando especialmente Moda Mujer (creciendo un 29%) y Moda Hombre (28%). Algunas de las marcas más demandadas en Milanuncios son Rolex, Nike, Louis Vuitton, Gucci o Tous, todas ellas incrementando su demanda una media del 20% respecto a 2021. Otras como Monclair, la conocida marca francesa de abrigos, destaca por su notable incremento de demanda del 47%.

En cuestión de productos, en 2022 destacaron los vestidos de novia como el segundo término más buscado en la plataforma, seguida de Nike y solo precedido del término Rolex. Otras búsquedas más ligadas al día a día que marcaron tendencia fueron las zapatillas Nike, concretamente el modelo Jordan o las botas militares.

Moda de segunda mano para paliar la inflación

Se observa que el rápido crecimiento en términos de demanda podría estar ligado con la subida generalizada de precios que observamos desde la segunda mitad de 2022. Durante el tercer trimestre de 2022, la demanda de Moda y Complementos en Milanuncios se incrementó un 3%respecto al trimestre anterior, mientras que para el último trimestre, la demanda creció un 20%, respecto a los tres meses anteriores.

No es para menos en uno de los pocos mercados donde la tendencia de precios es a la baja con un descenso total de los precios medios en la categoría del 2.6%. Por categorías, algunas de las que más reducen sus precios respecto a 2021 son botas y ropa deportiva de mujer (92% y 69% más barato que en 2021, respectivamente).

Por productos, algunos como camisas, polos y pantalones de hombre tiene un precio medio de alrededor de 25€, siendo los productos más económicos de la categoría. Por su parte, en moda mujer son las camisetas y tops, con precios medios de entre 10 y 15 euros los productos más económicos.

“El despegue del mercado de moda de segunda mano parece estar muy asociado con la subida de precios, sin embargo, estamos convencidos de que ha llegado para quedarse. El sector estaba pidiendo un cambio a gritos, la llamada fast fashion es insostenible si queremos apostar por modelos de consumo respetuosos con el medio ambiente y por eso apostamos por la circularidad. Los consumidores son conscientes de esta realidad, el 84% de los consumidores cree que la segunda mano es clave para el consumo sostenible y esta realidad es muy relevante en un sector como el de la ropa en el que las modas cambian rápidamente y las prendas dejan de utilizarse estando en muy buen estado”, comentaba Íñigo Vallejo, portavoz de Milanuncios. NORMAS DE USO

