El Citroën C5 X gana el premio al «Mejor coche familiar» en el Women's world car of the year Citroën muestra su visión sobre el futuro del automóvil en Mobility City Zaragoza Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 22 de febrero de 2023, 09:19 h (CET)

El Citroën C5 X ha sido galardonado con el premio al «mejor coche familiar» por el WWCOTY (Women's World Car of the Year). Este jurado fue creado en 2009 por Sandy Myhre, para permitir a las mujeres del mundo del automóvil expresar su visión de los modelos que salen al mercado.

Las mujeres tienen una visión distinta de los puntos fuertes y débiles de un coche. Un jurado compuesto exclusivamente por mujeres, y formado por 63 periodistas de automoción de 45 países de los cinco continentes, tiene la difícil tarea de seleccionar los mejores coches en seis categorías: coche grande, coche de altas prestaciones, coche urbano, SUV grande, 4X4 y SUV familiar.

Los vehículos ganadores representan la excelencia en su categoría en términos de seguridad, conducción, confort, tecnología, diseño, eficiencia, impacto medioambiental y relación calidad-precio. El Citroën C5 X ganó la categoría de «Mejor coche familiar», y ahora competirá con los otros cinco ganadores en la ronda final, para determinar el ganador global del máximo galardón del WWCOTY. El ganador se dará a conocer el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Presentado en 2021, el C5 X es un modelo del que en todo el mundo ya se han realizado más de 45.000 entregas en tan solo un año. Cuenta con un buen confort, gracias a los asientos Citroën Advanced Comfort y a la suspensión Citroën Advanced Comfort Active. El C5 X combina la elegancia y el dinamismo de una berlina, la polivalencia y el volumen de un familiar, con la postura y la posición de conducción de un SUV.

El C5 X ofrece tecnologías de vanguardia para simplificar la vida a bordo, como la pantalla Head Up Display Ampliada, o un sistema de información inédito, MyCitroën Drive Plus, con reconocimiento de voz natural y una pantalla táctil de 12". El C5 X participa plenamente en la aceleración de la electrificación de Citroën, con un 60 % de híbridos enchufables. Ahora también es posible renovar su C5 X cada 3 años, bajo el programa “Estrena 2 veces”.

Por otro lado, el 20 de febrero de 2023, quedará como un día grande en la historia de Zaragoza. La capital aragonesa recupera para su ciudadanía uno de los puntos más icónicos: el Pabellón Puente de Zaha Hadid, construido por la excelente arquitecta para la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008, que se rebautiza como Moblity City, un espacio desarrollado por la Fundación Ibercaja, el Gobierno de Aragón, y 50 empresas colaboradoras.

Una marca como Citroën, que además fabrica el SUV Citroën C3 Aircross, uno de sus modelos más emblemáticos, en Zaragoza, no podía faltar a esta cita, y hasta el 23 de febrero, presenta en este recinto sus visiones más recientes sobre el futuro, sostenible, optimista y con espíritu práctico: el concept-car Citroën Oli [all-ë] y el intrépido Citroën Ami Buggy.



El automóvil familiar de la década de 2030 llega a Mobility City con el Citroën Oli [all-ë]. Tras un diseño sorprendente, este concept-car oculta un auténtico laboratorio de ideas. Se trata de un manifiesto sobre el futuro de la movilidad en el que Citroën defiende una electrificación versátil y divertida, que mejore la vida de las personas, unida a un espíritu innovador que incorpore soluciones prácticas y sostenibles.

El Citroën Oli [all-ë] toma como base el actual Citroën Ami, que podemos ver en nuestras calles y carreteras. Añade a las características de este objeto de movilidad, un profundo trabajo de investigación en materia de tecnologías, arquitectura y materiales, que lleva más allá los hallazgos de concept-cars como el Citroën C-Cactus, presentado en 2007.

En el Citroën My Ami Buggy, los elementos de diseño se han puesto al servicio de su fuerte personalidad de explorador intrépido, simpático y robusto. Así, las puertas desaparecen dejando paso a unas portezuelas metálicas. Sus grandes ruedas de tacos tipo “Mud” invitan a salir de la carretera, mientras que los paragolpes, los protectores de los faros, las aletas laterales ensanchadas y las protecciones tubulares bajo las puertas, dan sensación de solidez.

Enhorabuena a Zaragoza por crear ese espacio tecnológico, dedicado íntegramente a la divulgación sobre el futuro de la movilidad. NORMAS DE USO

Noticias relacionadas El Citroën C5 X gana el premio al «Mejor coche familiar» en el Women's world car of the year Citroën muestra su visión sobre el futuro del automóvil en Mobility City Zaragoza "A día de hoy, solo el 5% de vehículos que se producen en España podrán venderse a partir del 2035" Declaraciones de Carlos Bustillo, presidente de AMDA (Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción) SEAT Históricos mima la historia de SEAT, que fue fundada en mayo de 1950 Posee 363 coches, y entre 10 y 16 amplían la colección cada año Ford Mustang Mach-E: las baterías LFP aumentan las opciones de propulsión Ford incrementa su capacidad de producción de baterías El galardonado Jaguar I-Pace vuelve con un aspecto aún más característico y atractivo Nuevos modelos R-Dynamic, y dos llamativas pinturas satinadas: Eigere Grey y el nuevo Carpathian Grey