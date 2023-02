​Antitaurinos denunciamos al Ayuntamiento de Alfafar frente al 'sindic' por incumplir los plazos de respuesta

En nombre de la plataforma antitaurina de Alfafar, he denunciado frente al defensor del pueblo en Valencia, los incumplimientos de plazos para responder escritos presentados, comenzando por el principal del 1 de octubre de 2021, en el que se pedía el fin de los festejos taurinos aportando informes veterinarios sobre el tremendo sufrimiento animal que suponen, datos oficiales de cómo la tauromaquia subsiste de cantidades indecentes de dinero público y temas relativos sobre la protección de la infancia frente a espectáculos de máxima agresividad como pide el comité de derechos del niño de la ONU.





El ayuntamiento de Alfafar desde entonces, no ha respondido absolutamente nada y esto supone una vulneración e incumplimiento de los plazos legales puesto que en otros casos, han actuado por temas así. En la nota de prensa que a la mayoría de medios les interesará ocultar, he explicado lo siguiente: "Carece de toda transparencia que un ayuntamiento no sea capaz de responder una petición que cada vez representa a más gente y esperemos que actúe el defensor del pueblo valenciano al que he acudido por si los hechos pudieran ser reprochables al incumplir los plazos y esperamos que dejen de celebrar estos festejos crueles con los animales".



En el escrito presentado que se suma a otra reclamación interpuesta por Compromís hace un tiempo por temas similares de falta de transparencia y respuesta, se pide por parte de la plataforma antitaurina que el síndic requiera el ayuntamiento de Alfafar a fin de comprobar los hechos tanto del escrito concreto como todos los presentados durante ese y el año siguiente que no obtuvieron respuesta.

Los animales padecen un tremendo sufrimiento durante los festejos taurinos que se subvencionan con dinero público y vulneran los derechos de la infancia por lo que desde la plataforma antitaurina, hacemos la próxima protesta a finales de abril debiendo apuntarse para estar en el grupo interno la gente interesada en este activismo mediante el whatsapp 691093886.



"Esperemos que se depuren responsabilidades contra el ayuntamiento por incumplir los plazos para responder y que la gente se informe de que el respeto animal conlleva como mínimo el veganismo puesto que hoy en día hay alternativas más que de sobra para evitar el peor de los sufrimientos de todos, un impacto medioambiental brutal, el hambre en el mundo y problemas de salud por lo que ya es una cuestión de respeto y esperamos que la gente escriba para unirse a la próxima acción", finaliza mi comunicado enviado a la prensa.