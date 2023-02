Los secretos del éxito de los productos ‘premium’ en la industria alimentaria Qué cualidades los distinguen de los demás Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 21 de febrero de 2023, 12:12 h (CET)

La gastronomía es uno de los sectores más importantes en materia comercial, contando con un extenso abanico de productos capaces de llevarnos por auténticas odiseas de placer. No obstante, como sucede en cualquier otro mercado, la calidad de los artículos de alimentación difiere en gran medida los unos con los otros. Motivo por el que se antoja de especial relevancia saber qué define un producto gourmet del resto de las opciones. Hoy en día es más sencillo que nunca a este rigor cualitativa y depende solo de nosotros quedarnos con todo cuanto efectivamente merece nuestro dinero. ¡El paladar tiene gustos exquisitos y es importante satisfacerlos!

Qué diferencia un producto ‘premium’ del resto

El primer planteamiento que nos tenemos que hacer a la hora de invertir en productos ‘premium’ es qué cualidades los van a distinguir de los demás. No son pocas las marcas que se anuncian bajo el sello de exclusividad; pero que, a la hora de la verdad, son solo pose. Pongamos el ejemplo del aceite de oliva de cosecha temprana: ¿sabrías identificar dónde reside la calidad?

Bien, lo primero en lo que te deberías fijar es en su fase de cultivo. Los aceites con Denominación de Origen (algo aplicable a cualquier otro producto) se fabrican en regiones con condiciones climáticas y geográficas óptimas para dicho artículo. Algo que atañe igualmente al proceso de elaboración, siguiendo así la tradición de varias generaciones.

Asimismo, debes saber que este certificado de D.O. está homologado por las autoridades de la industria, por lo que solo quienes disponen de estas etiquetas pueden anunciarse como tal. De igual modo, pon el foco en los ingredientes: los productos gourmet huyen de todo cuanto está industrializado y podría robar naturalidad al aroma, al sabor y a la textura del alimento en cuestión.

El papel de la alta cocina en los productos ‘premium’

Para que un local sea considerado de alta cocina, debe abastecerse a base de materias primas gourmet. No hay más vuelta de hoja: si no cuentan con este requisito, la mediocridad estará presente en muchos de sus platos. Ahora bien, más allá de incentivar este comercio en cuanto a la inversión de los productos, los restaurantes de primer nivel han provocado un auge en las ventas de los alimentos de calidad.

Los grandes chefs se han puesto de moda durante los últimos años y solo hay que echar un vistazo a los programas de televisión para comprobar esta realidad. El conjunto de la población ha mostrado su interés por este tipo de cocina y, gracias a la accesibilidad a las recetas más deliciosas, son muchos los que buscan alimentos gourmet para disfrutar de la gran exquisitez gastronómica en casa.

Qué opinan los consumidores de los artículos de primera calidad

Es indiscutible que el precio es un condicionante a la hora de comprar productos gourmet. Solo hay que echar un vistazo al catálogo de las tiendas especializadas para darse cuenta de que son notablemente superiores a los que hay en el supermercado. Pero, ¿esto es un impedimento? ¿Crisis como la pandemia han afectado a esta industria? Para nada.

De hecho, el comercio electrónico ha incentivado en gran medida la venta de artículos ‘premium’. Durante 2021, este mercado vivió un incremento de hasta el 60% de la demanda, evidenciando que el público moderno cada vez apuesta más por la calidad. Algo que, además, repercute positivamente en lo que respecta al cuidado de la salud.

Los artículos gourmet más destacados

Con todo esto, es probable que te estés planteando qué tipos de productos ‘premium’ tienden a triunfar hoy en día. Volvamos al ejemplo del aceite, puesto que es uno de los más destacados en esta materia. Siempre y cuando sea de calidad ‘premium’, el sabor será incomparable: bien sea para ensaladas, tostadas o incluso para cocinar. Un top ventas que nadie se quiere perder.



Ahora bien, estamos en España y no podemos dejar de lado dos productos autóctonos que también lideran dicho comercio: el jamón y el vino. Sin duda, quienes aspiran al placer gastronómico saben bien que estos artículos son indescriptibles cuanto tienen la etiqueta ‘premium’. Unas maravillas de nuestra tierra que pocos se atreven a descartar de su cesta de la compra. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los secretos del éxito de los productos ‘premium’ en la industria alimentaria Qué cualidades los distinguen de los demás Conociendo a... Carmen Martínez Alonso "La felicidad hay que cultivarla y trabajarla todos los días, siendo cada uno de nosotros el responsable último de conseguir este reto" La Universidad Olmeca de México otorga el Doctor Honoris Causa al empresario y consultor Josu Gómez Barrutia El reconocimiento premia su impulso al desarrollo emprendedor en Iberoamérica Adriana Peña, Reina del Carnaval de Tenerife 2023 La candidata, con la fantasía Lisboa, ha sido coronada en una gala celebrada en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Santa Cruz El visado inteligente en el 2023 Los países que deseen aumentar su afluencia turística deben considerar la posibilidad de invertir en una solución de visado electrónico mejorada