TU DIETISTA explica 4 motivos por los que resulta difícil perder peso

lunes, 20 de febrero de 2023, 12:46 h (CET) Muchas personas se someten a una dieta estricta en la que se privan de comer ciertos alimentos y reducen drásticamente las cantidades. Todas ellas lo hacen con el objetivo de bajar de peso. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, el sacrificio no vale la pena, ya que no se ven resultados y, peor aún, se pueden ocasionar problemas de salud.

Es muy importante que los hombres y mujeres que desean estar en forma y quieran hacer una dieta para perder peso busquen ayuda profesional para lograr los objetivos sin poner en riesgo su salud. Una de las alternativas es la consulta de nutrición TU DIETISTA, dirigida por Sara Suárez y conformada por un equipo de dietistas y nutricionistas.

Equivocaciones comunes que cometen las personas que hacen dieta para bajar de peso Los especialistas de TU DIETISTA manifiestan que cuando las personas tienen exceso de peso, lo primero que piensan es en hacer dieta sin recibir ningún tipo de asesoría profesional. En ese sentido, explican que uno de los errores más comunes es no consumir la cantidad de calorías y nutrientes que el cuerpo necesita y, por otro lado, comer más calorías de las que se queman.

La solución a esta problemática es crear un déficit calórico que, en resumidas cuentas, es lo contrario, es decir, quemar más de lo que se consume para no engordar y para bajar de peso, pero siempre aportando los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

Por otra parte, puntualizan que las personas que quieren llegar a su peso saludable, no solo tienen que comer de forma sana y equilibrada, sino que también deben hacer actividad física. Destacan que no siempre basta con salir a caminar. Indican que lo recomendable es combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza.

Por último, mencionan que hay dos factores que interfieren notablemente en la pérdida de peso. El primero es no dormir bien durante las noches. Aclaran que lo correcto es tener entre 7 u 8 horas de sueño. Apuntan que la otra causa que no permite ver resultados es vivir sometido a un estrés constante, pues eso conlleva a que aumenten los niveles de cortisol y, a su vez, se eleve el apetito.

Buscar ayuda de los expertos de TU DIETISTA La dietista Sara Suárez y su equipo de nutricionistas son grandes aliados para las personas que necesitan bajar de peso. Hasta la fecha, han ayudado a más de 13.000 pacientes. Para lograrlo, los profesionales realizan planes nutricionales a medida, equilibrados, saludables y sin restricciones de grupos alimentarios. Además, no incluyen bajo ningún motivo fármacos ni complementos.

Las personas que necesiten asesoramiento nutricional, pueden consultar a un dietista nutricionista acudiendo a las consultas de TU DIETISTA, que se encuentran ubicadas en Málaga y Córdoba. También es posible solicitar asesoría online desde la comodidad del hogar. Para mayor información se puede acceder a la web.

