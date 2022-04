El Bufete Recatalà Agramunt explica cómo salir de ASNEF y conseguir una indemnización por inclusión indebida Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 15:42 h (CET)

El honor de los consumidores puede ser vulnerado a causa de la inscripción en un registro de morosos como el de ASNEF. Cuando esto ocurre, los derechos de la persona son atropellados y, por lo tanto, es posible conseguir una compensación económica para reparar el daño.

Este y otros ficheros, como por ejemplo BADEXCUG, son utilizados por las entidades financieras o bancarias para averiguar los antecedentes de sus potenciales clientes. Además de una afrenta al honor, figurar en estos listados supone un obstáculo para acceder a un crédito.

Según el Bufete Recatalà Agramunt, se considera inclusión indebida en el fichero cuando la deuda que figura es litigiosa, controvertida, inexistente o satisfecha. Otra falta posible es prescindir del deber de información previo al registro de una persona como morosa.

Es posible salir de ASNEF y cobrar por el daño Muchas de las empresas que incluyen a sus clientes en ficheros de morosidad como el de ASNEF incumplen la Ley Orgánica de Protección de Datos. Como se trata de información especialmente sensible, la ley exige una serie de garantías antes de tachar a una persona como morosa.

Por ejemplo, antes del proceso de inclusión en el fichero, debe haber un requerimiento previo de pago. Esto no se trata de un puñado de llamadas por teléfono, sino de una carta certificada, burofax, notificación notarial o algún otro medio similar. Además, por más que en un contrato diga que el impago de una deuda supone la inclusión automática en un fichero de morosidad, esto es ilegal.

Las multas continuas expedidas por la Agencia de Protección de Datos revelan que son muchas las empresas que incluyen a clientes en los ficheros de morosidad sin cumplir la ley.Cuando alguno de los pasos exigidos por la normativa se ha cumplido, la persona tiene derecho a exigir la cancelación de sus apuntes en los listados de morosos.

Otros casos en los que los datos de los ficheros se pueden cancelar Cuando una persona se entera de que figura como moroso en un fichero, lo que debe hacer es averiguar la incidencia o el motivo de la inclusión. En estos casos, es recomendable solicitar un informe completo.

Es posible pedir la cancelación de la deuda cuando han pasado más de 5 años desde la inclusión en ASNEF u otro de los ficheros. Lo mismo sucede cuando la deuda no es real, está en desacuerdo o no se puede demostrar.

En todos los casos en los que haya habido una inclusión indebida, el consumidor tiene la potestad de ejercer sus derechos. En estas circunstancias, es posible recurrir a los servicios del Bufete Recatalà Agramunt, integrado por economistas y abogados que trabajan para que los ficheros de morosos como ASNEF no avasallen el derecho al honor de los consumidores.



