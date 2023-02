Monegros Desert Festival destapa el 70 % del line up de su 30 aniversario y afirma que será el año más creativo de su historia Emprendedores de Hoy

lunes, 20 de febrero de 2023, 11:43 h (CET) El próximo 29 de julio de 2023, vuelve a lo grande uno de los únicos festivales europeos que se celebran en un desierto

Wu Tang Clan, Pendulum Live, FernandoCosta, Iseo & Dodosound, Ill Pekeño & Ergo Pro, Paco Osuna, Amelie Lens, Michael Bibi, Richie Hawtin, Oscar Mulero y Andres Campo entre los confirmados de esta nueva edición del festival fragatino.

“Monegros 2022: La leyenda del desierto está viva'', Alba Díaz, El Mundo En 2022, más de 120 artistas, 11 escenarios y 2.000 trabajadores encumbraron el encuentro de Fraga como una experiencia única, más allá de lo musical. Monegros Desert Festival volvía renovado, haciendo sold out con unas cifras y un montaje nunca visto hasta la fecha en el país. Veintidós horas de música repartidas en once escenarios tematizados.

Este año, exactamente el 29 de julio, Monegros Desert Festival vuelve para celebrar, ni más ni menos, sus treinta años de existencia. Un trigésimo aniversario que promete volver a ser inolvidable y garantiza conservar el concepto R.A.V.E, añadir nuevos escenarios, innovaciones tecnológicas y creativas, además de mejoras operacionales con respecto a 2022. Toda una extraordinaria maquinaria audiovisual y sonora.

“A lo largo de estos 30 años, en Monegros hemos querido ir evolucionando creativamente hasta tal punto que no sea solo ese festival dónde escuchar a tus artistas favoritos, sino más bien, ese lugar donde vivir experiencias inigualables e inolvidables”, comenta Juan Arnau Jr.

Con motivo de esta gran celebración, los fundadores de esta ciudad efímera, que aparece y desaparece en tan solo 22 horas, prometen ofrecer a sus fans una memoria imborrable para el resto de sus días. Entre las novedades, revelan que se llevará a cabo la construcción de la mayor instalación de arte en forma de escenario que los asistentes hayan visto jamás.

“Monegros Desert Festival es un festival que requiere mucho esfuerzo, pasión y dedicación. Hemos trabajado durante todo un año en la creación de gigantescos escenarios, decorados imposibles y escenografías inmersivas. Aquel que se una a celebrar nuestro treinta aniversario con nuestra familia, no se olvidará jamás”, añade Juan Arnau Jr.

Si se habla de música, y teniendo en cuenta la infinita y variada lista de artistas confirmados, ya se puede afirmar que el desierto rugirá de nuevo con el techno como su primer protagonista, pero sin olvidar los géneros urbanos como el hip hop, el drum and bass, dub, house y hasta alguna pincelada de disco. Además, los sonidos más extremos, crudos y tensos también tendrán una amplia representación.

Dando el pistoletazo de salida a la lista de artistas confirmados y, por primera vez en el desierto de Monegros, la leyenda del rap WU TANG CLAN; la agrupación al completo de RZA, que estará de gira europea este verano, ha elegido Monegros como localización para su único show en España.

El colectivo de rock electrónico y drum and bass australiano Pendulum en formato Live, la estrella de hip hop española FernandoCosta, el dúo navarro Iseo & Dodosound o el tándem de rap madrileño, Ill Pekeño & Ergo Pro, también destacan como bandas confirmadas de un infinito cartel.

El techno en todas sus versiones es un ingrediente clave en el menú de esta fiesta con formato R.A.V.E. Representando la vertiente más dura, destaca label Blackworks, que aterrizará en arena monegrina con su artillería más pesada. L@s maestr@s 999999999, Charlie Sparks, Parfait, Dexphase, Nico Moreno, SNTS y PAULA TEMPLE, prometen levantar mucho polvo.

El sello alemán Drumcode, capitaneado por Adam Beyer, apuesta por un techno más suave y presenta un line-up estelar para una ocasión muy especial. Michael Bibi, Kölsch, Kevin De Vries, Anna, Sama´Abdulhadi, Ilario Alicante y Juliet Fox, acompañarán a Beyer en esta odisea de veinte horas. Tanto Blackworks como Drumcode tendrán un papel muy representativo en esta edición de Monegros, ya que para ambos será su única aparición en festivales españoles este verano.

Para entender la grandeza de Monegros solo se debe pasear por sus más de 80.000 m² y bailar los diferentes sonidos que esta experiencia ofrece. El house, tech-house y el disco también tienen su espacio en territorio monegrino. Los sets rompecaderas con más flow y groovy llegan al desierto de la mano de figuras como Jeremy Underground, Dan Shake, Seth Troxler, Anetha, Mochakk, Carlita, Vintage Culture o Sally C.

“Monegros es un festival multicultural y aunque su espina dorsal sea el techno, otros estilos como el reggae o el drum and bass también tienen cabida. Estamos muy contentos de poder representar todos estos sonidos en un solo día, en medio del desierto, para que la gente disfrute de una experiencia extrema, pero incomparable”, expone el director musical del festival, Víctor de la Serna.

Para terminar, y no menos importante, Monegros contará con la presencia de algunos de los artistas más punteros del país como son Paco Osuna, Oscar Mulero, Héctor Oaks o Andrés Campo.

Toda una experiencia RADICAL, AUDITIVA, VISUAL Y EXTREMA que hará que todos los que pisen el desierto tengan un recuerdo para el resto de su vida.

