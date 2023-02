Morrison, el corte “born to be wild” de esta primavera Es un estilo ideal para cabellos rizados y ondulados Redacción

lunes, 20 de febrero de 2023

Uno de los cortes que más veremos esta primavera será el llamado Morrison, que en su día popularizó el líder de The Doors Jim Morrison, todo un icono de los sesenta. Hablamos de un estilo de pelo rizado sobre los hombros con un mayor volumen en los laterales, para lo que es importante potenciar el rizo o bucle con los productos adecuados.

“Es un corte ideal para cabellos rizados y ondulados gracias a sus formas rotundas claramente definidas” – lo define Ismael De Felipe (Ismael De Felipe Peluqueros), que destaca también la importancia de un flequillo largo que enmarque el rostro con los rizos: “Esta medida media favorece las caras alargadas y ovaladas, ya que proporciona volumen lateral compensando así los volúmenes”.

Por su parte, desde David Künzle, su director de formación David Lesur lo encuentra perfecto para quienes tienen el cabello rizado y con enormes bucles: “Sienta muy bien en caras afiladas y en forma de óvalo ya que el volumen se acentúa en los laterales y armoniza así ese tipo de rostros. El largo no debería superar el hombro, y para cuidarlo y sacarle el máximo partido, aconsejo productos que definan el rizo, tanto para lavarlo como para acondicionarlo, siendo absolutamente imprescindible un producto en crema sin aclarado, como por ejemplo el “Leave in Curl Hair” de Taninotherapy”. NORMAS DE USO

