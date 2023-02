Sufrida pero importantísima victoria del Betis FS (4-3) Victor Diaz

viernes, 17 de febrero de 2023, 21:19 h (CET) El Betis Futsal prácticamente mira ya al play-off al derrotar esta noche por 4-3 al Córdoba Futsal, que suma su sexta derrota seguida y sigue hundido en la penúltima plaza de la clasificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala.

Todo ello en un choque con dos partes bien diferenciadas, en las que el arbitraje ha sido tan protagonista o más que los jugadores, y que coloca a los béticos con 24 puntos, a diez del descenso y con la octava plaza que sigue ocupando el Noia a tan solo un punto, aunque los gallegos aún tienen que jugar.

El primer tiempo fue muy aburrido casi en su totalidad, con dos equipos que no jugaban prácticamente a nada, aunque todo cambiaría en los minutos previos al descanso.

Hasta entonces, casi nada, porque el Córdoba no podía y el Betis, como de costumbre en casa, parecía no saber. Y lo poco que había lo ponían los visitantes. Nico Sarmiento, salvador por dos veces ante Zequi, puso el cerrojo en su portería en las dos acciones más claras de los cordobeses.

Cambia la historia del choque

Pero el guardameta argentino, en el minuto 16, llegó tarde ante el veterano Miguelín, derribándole dentro del área en un penalti que el goleador cordobesista Saura transformó en el 0-1.

Fue el inicio de un tramo final antes del descanso frenético, con los dos equipos con cinco faltas, además. Una mano de Pablo del Moral supuso la sexta del Córdoba, marcando Fernando el 1-1 desde los diez metros, ante Fabio (min 19).

No obstante la fragilidad como local de este Betis es anormalmente manifiesta, y en una jugada de estrategia Zequi adelantó de nuevo al Córdoba ya en el último minuto; aunque la reacción de los de Bruno García no fue menos fulgurante, empatando a dos Eric con un derechazo raso desde el punto de penalti.

La segunda parte fue mucho mejor que la primera, sobre todo porque el Betis le imprimió durante gran parte el ritmo del que carecieron los locales en los veinte minutos iniciales; y también porque los árbitros se encargaron ellos solitos de animarla.

Colegiados protagonistas

Tenía afán de protagonismo el dúo formado por los andaluces Pedro Carrillo y Juan José Cordero, que se liaron a sacar porque sí amarillas a diestro y a siniestro, hasta casi quedarse solos. De hecho del cuerpo técnico del banquillo del Betis no se libró ni uno solo de sus miembros, como dato anecdótico. Los colegiados fueron protagonistas hasta el segundo final, como veremos más adelante.

Centrándonos ya únicamente en el juego, el Betis tomó la renta decisiva en la primera mitad del segundo período. Carrasco, a pase de Charly y después de luchar un balón hasta el final, hizo el 3-2 a bocajarro (min 26); y Piqueras, con un golazo en vaselina después de un gran cambio de frente al primer toque de Raúl Jiménez, colocó el 4-2 (min 31).

Los verdiblancos estaban mucho mejor, pero se descentraron por momentos en medio de la locura arbitral. Los colegiados obviaron una falta clarísima sobre Éric y Pablo del Moral, a la contra, puso la máxima emoción (4-3, min 36). El Córdoba vio la posibilidad del empate con Miguelín como portero jugador, pero el Betis se defendió muy bien, aunque sin sentenciar en los robos.

Y pudo pagarlo caro porque, con un segundo y medio por jugarse y con Ismael y Piqueras expulsados, Nico Sarmiento metió la mano absurdamente en el saque desesperado de Fabio, salvando al Betis que la pelota entró en la portería fuera de tiempo, pese a las protestas cordobesistas.

Así acabó todo, con el Betis sufriendo más de lo debido pero sumando tres puntos vitales, en su primera victoria de la segunda vuelta que le lleva ya a soñar con el play-off. El Córdoba, por su parte, deberá revertir su pésima marcha de las últimas jornadas aunque, con la igualdad que hay por la zona baja, aún no está muerto ni mucho menos.

4 - REAL BETIS FUTSAL: Sarmiento; Piqueras, Lin, Raúl Jiménez, Éric Pérez -cinco inicial-, Rafa Henmi, Charly, Cristian Povea, Carrasco, Fernando, Chano, Raúl López, Carlos Sanz y Raúl Sánchez (ps). 3 - CÓRDOBA FUTSAL: Fabio, Lucas Bolo, Viana, Miguelín, Saura -cinco inicial-, Pablo del Moral, Zequi, Ismael, Jesús Rodríguez, Jesulito, Perín. GOLES: 0-1: Saura, de penalti (min 16); 1-1: Fernando, de d.p (min 19); 1-2: Zequi (min 20); 2-2: Éric Pérez (min 20); 3-2: Carrasco (min 26); 4-2: Piqueras (min 31); 4-3: Pablo del Moral (min 36). ÁRBITROS: Pedro Carrillo y Juan José Cordero (Andalucía). Expulsaron al bético Piqueras por doble amarilla y al visitante Ismael, por roja directa. Amarillas además a los béticos Henmi, Nico Sarmiento, Charly, Raúl Jiménez, Carrasco, Raúl Sánchez, al técnico Bruno García, al ayudante Ramón Martínez y al preparador físico. Y también amonestaron a los cordobesistas Pablo del Moral (según la LNFS y los propios árbitros, porque quien realmente la vio fue Jesús Rodríguez), Viana, Zequi y el entrenador, Josan González. INCIDENCIAS: Jornada 20ª de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pabellón de Amate (Sevilla). Presencia de aficionados del Córdoba en las gradas. Se guardó un minuto de silencio antes de comenzar por las víctimas de los terremotos en Turquía y en Siria. NORMAS DE USO

