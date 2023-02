​21ª edición de Mercedes-Benz Fashion Talent Un total de nueve firmas noveles participan en el certamen Redacción

El próximo domingo, 19 de febrero, se celebra la 21ª edición de Mercedes-Benz Fashion Talent, el premio que reconoce el talento y la moda emergente. En esta entrega, el certamen cumple diez años desde que comenzó a apoyar y a dar visibilidad a las nuevas promesas del panorama nacional, en la edición de febrero de 2013.



Un total de nueve firmas noveles participan en Mercedes-Benz Fashion Talent: Reparto, Adrià Egea, Guillermo Décimo, Fatima Miñana, 93 Sierra/Crosses, Sabela Juncal, Charlie Smits, Alejandre y Aitorgoikoetxea. Estos creadores, defensores del slow fashion y el diseño de autor, así como de la artesanía, la producción local y el upcycling, pondrán el broche de oro a la 77ª edición de la semana de la moda madrileña.

Después, Lorena Saravia presentará su colección “Heritage Collection”. La diseñadora mexicana está inmersa, actualmente, en diversos proyectos que la han posicionado como uno de los rostros más reconocidos dentro del mundo de la moda. Participó recientemente en el talent “Next in Fashion” de Netflix, presentado por Alexa Chung y Tan France.

Pero esta no será la única presencia del país centroamericano; en esta edición tan internacional, el ganador del certamen desfilará en Mercedes-Benz Fashion Week México, como ya hizo la diseñadora Pepa Salazar tras alzarse con el primero de estos galardones en febrero de 2013. NORMAS DE USO

