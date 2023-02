​Recogida de firmas y concienciación sobre la cruel industria peletera

Durante la tarde del jueves, activistas del grupo antiespecista Valencia animal save, estuvimos recogiendo firmas contra la cruel industria peletera al igual que se ha hecho anteriormente durante diferentes días de la semana en los que la gente voluntaria, dedica su tiempo a intentar ayudar a los animales que sufren empatizando con su dolor.





Esta vez la recogida tuvo lugar en la parada de metro de Turia junto al centro comercial Nuevo centro en el que pasa gente a menudo. Nuestra actividad consistía en dejarles un flyer informativo en el que ponía como sumarse a la iniciativa europea que necesita un millón de firmas para que sea el tema revisado y aunque llevamos ya más de un millón, en España todavía no hay las suficientes y la gente mayoritariamente quiso solidarizarse con la causa y también, se les dio información de que existen alternativas sintéticas para evitar una situación terrible para los animales que deriva en un impacto medioambiental grandísimo suponiendo el sintético un coste mucho menor para un producto que se luce igual sin llevarse un montón de vidas por delante.

LA REALIDAD DE LAS PIELES

Pues lo típico, animales criados innecesariamente para servir a los crueles humanos y ser encerrados, manipulados, maltratados toda su vida y asesinados. Las víctimas suelen ser zorros, conejos y visores entre varios más viviendo toda su vida en jaulas sin poder moverse como bien aparecía en el flyer informativo.

No es necesario explotar a los animales ni para las pieles ni para ningún fin como bien expondremos más adelante y es nuestra humanidad la que puede crear un mundo mejor puesto que aunque el principal motivo de nuestra actividad es la empatía con la injusticia que atraviesan los animales, también supone un impacto medioambiental grandísimo especialmente en las granjas de visones y supone que también nos dan igual los jóvenes o niños que dejaremos sin futuro por nuestra codicia personal.

UNA BIÓLOGA NOS HABLA BREVEMENTE DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL

Rosa más es una bióloga con la que siempre nos gusta contar ya que tiene amplios conocimientos para reforzar la única verdad que existe y voluntariamente, dedica su tiempo a ayudar desde el antiespecismo a los animales víctimas del ser humano y busca un planeta en el que poder vivir. Participa como activista de Valencia animal save y representa otros colectivos como Feumve por un menú vegano en todos los colegios y los derechos de la infancia.

Tras ser preguntada por el impacto medioambiental de las granjas de visones más allá de la crueldad que ya sabemos nos explica lo siguiente:

"El principal daño al ecosistema causado por las granjas peleteras se debe a los escapes: los visones que consiguen fugarse de las jaulas se encuentran en un medio ajeno, muchos mueren pero otros consiguen adaptarse; estos últimos compiten con los animales autóctonos por el espacio, el agua y el alimento, de modo que la industria peletera es responsable de que los visones, secuestrados de su hábitat y criados para ser despellejados, se hayan convertido en una mal llamada especie invasora".

Añade evidentemente que el veganismo es una filosofía ética de vida apta para cualquier etapa de la vida y a la infancia se le debería contar la verdad de principio a fin para que puedan generar su empatía que es una de las luchas de Feumve.

Por mi parte, agradecer a la bióloga que cuando se le solicita, siempre colabore en los artículos de animales o medio ambiente haciendo uso de sus facultades.

UNA VIDA COMPASIVA ES BIEN FÁCIL

Durante la actividad, hubo gente que mostró interés en dejar de explotar a los animales y por ello, no sólo hablamos de las pieles y también dimos información sobre veganismo alejada de la gran mentira que nos manipulan para aceptar con publicidad falsa y subvenciones a más no poder.

Cada año alrededor de 280.000 perros y gatos son abandonados cada año en España, y algunas asociaciones estiman que 50.000 de estos son perros utilizados para la caza excluidos de la Ley de protección animal impulsada por Podemos que siguió adelante a pesar de la enmienda de la vergüenza del grupo PSOE excluyendo igualmente a millones de animales que se ve que unos sufren y otros no.

España es el tercer país de la UE que más experimenta con animales, destinando más de 700.000 animales al año, siendo el 56% ratones y al menos 800 perros habiendo hoy en día más cosmética vegana y no testada por cualquier sitio.

Solo en la Comunidad Valenciana, cientos de toros son víctimas en las plazas, casi medio millón de animales mueren en nuestros montes a manos de los cazadores y muchos otros en la industria peletera. Asimismo, más de 900 millones de animales son sacrificados cada año en los mataderos de nuestro país, y en cuanto a los animales marinos, la cifra es incontable sufriendo angustia hasta morir por asfixia fuera del agua con el anzuelo y suponiendo las redes de pesca el 46% de plástico en el mar.

Hay información confusa entre vegano y vegetariano puesto que el primero tiene una oposición coherente contra toda explotación animal y el segundo, si consume derivados de animales como podría ser todo lo que lleve lácteos, el huevo o la miel siendo industrias igualmente crueles y que acaban en el matadero.

En la industria láctea los terneros son separados de sus madres nada más nacer por la fuerza y ellas, se pasarán varios días llamando a sus hijos entre impactantes sollozos y serán encerradas, manipuladas genéticamente, inseminadas por la fuerza una y otra vez viviendo una vida de completa injusticia que acabará en el mismo matadero que la industria de la carne.

Tienes bebidas vegetales, quesos veganos, cualquier dulce lo puedes veganizar, yogures vegetales o en definitiva, cualquier producto con lácteos en su versión ética.

Sin las abejas no hay vida y es precisamente la miel lo que perjudica a las abejas y contamina nuestro planeta por lo que hay un montón de alternativas a base de plantas y deliciosas.

En la industria del huevo asesinan a los pollitos machos nada más nacer ya sea triturados vivos o agonizando en una bolsa de basura por no servir para la producción y las gallinas, toda su vida encerradas, manipuladas genéticamente y aplicándose prácticas crueles como cortarles el pico para luego, ser enviadas al matadero por no ser tan productivas.

En la industria de la carne, los pollos boiler son enviados al matadero con 40 días de vida tras ser manipulados genéticamente para engordar y amontonados en cajas como hemos documentado a las puertas del matadero desde el colectivo y volveremos a hacer el mes de marzo.

Los mataderos son el infierno de esta tierra y lugares apartados, clandestinos y llenos de sangre por todos lados que el sistema te programa para ignorar esos gritos de angustia, esa baja vibración y toda la violencia ejercida contra los animales que agonizan en su propia sangre caliente y cualquier persona con una mínima humanidad, busca la larga lista de alternativas que tenemos incluso si nos gusta mucho un sabor puesto que hoy en día tenemos de todo.

El veganismo se hace por ética con los animales, pero evita financiar a industrias que arrasan con todo a nivel medioambiental, son responsables del hambre en el mundo por todos los recursos utilizados que deben destinarse directamente a los humanos y no a muchísimos más animales que obligamos a nacer estúpidamente para reventarlos y a nivel de salud, mucho mejor también por muchas mentiras que te quieran colar puesto que hay dinero de sobra para ello y luego se lucra de ti la industria farmacéutica experimentando con animales por lo que es el cuento de nunca acabar.

LAS PIELES

Como ya hemos explicado en este artículo, las pieles condenan a una vida miserable a sus víctimas viviendo en pequeñas jaulas sin apenas poder moverse y esperando a ser sacrificados, bien a través de descargas eléctricas, bien gaseados o apaleados, solo para conseguir su piel.



Anualmente más de 32 millones de animales son sacrificados sólo en la Comunidad Europea para comerciar con su piel. Países como Reino Unido, Austria, Italia, Croacia, Grecia, República Checa, Suecia, Alemania y Holanda han ido prohibiendo las granjas peleteras. Otras industrias como el cuero o lana son igualmente crueles e innecesarias.

Como he dicho anteriormente, existen alternativas sintéticas y más baratas si necesitas mucho llevar un abrigo evitando toda la crueldad animal e impacto medioambiental.

Ahora es el momento de pasar a la acción, por ello, te dejo la iniciativa que firmaron ayer cientos de personas para desde la empatía y humanidad, crear un mundo más justo terminando con todas las granjas peleteras y los productos de pieles en el mercado europeo por lo que el enlace para firmar es sinpieles.eu y las redes sociales de nuestro colectivo con el que puedes hacer activismo antiespecista o informarte cuando hacemos concienciaciones, es "Valencia animal save" principalmente en Instagram.

Como puedes ver en las redes, durante el mes de marzo tenemos una nueva concienciación en la que puedes hablar con las personas activistas en pleno centro de Valencia y por otra parte, aunque no estés concienciado sería importante que te apuntes a la próxima vigilia para documentar las condiciones en las que los pollos llegan a un matadero situado en Algemesí para ser conscientes de lo que hay detrás innecesariamente con las alternativas que tenemos y normalmente, son de engorde como ya he comentado anteriormente y llegan angustiados, amontonados, sucios y no llevan ni comida ni agua durante el infernal transporte por esa carretera en la que te tapas los ojos cuando ves un camión lleno de vidas que tú puedes salvar teniendo hoy en día más alternativas que nunca y viniendo a ser consciente de lo que hay detrás.

Recuerda firmar la petición que he puesto en este artículo por un mundo mejor y más humano contra las injusticias que como digo, nos programan para aceptar e ignorar obligando masivamente a venir animales al mundo para sufrir desde su primer aliento hasta el último cuando en los santuarios de animales, viven en total libertad y con cuidados ejemplares pese a no tener ayudas más que de la gente solidaria.

Elige vida o muerte, elige angustia o libertad.