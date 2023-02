​Mensajes de políticos Muchos incurren en contradicciones y errores de los que nunca se arrepienten Gabriel Muñoz Cascos

jueves, 16 de febrero de 2023, 11:36 h (CET) Si analizamos algunos de los mensajes que hacen los políticos, veremos que muchos incurren en contradicciones y errores de los que nunca se arrepienten. Ocurre también en otros profesionales, pero los mensajes de los políticos, suelen tener más resonancia; más aún en países como el nuestro.

Aunque casi todos los políticos tienen en su debe cosas parecidas, y se necesitaría un libro para referirlas, me voy a fijar tan solo en cuatro de esos mensajes, para apoyar mi tesis.

PRIMERA “Nuestro partido no asume la decisión de integrarse en la OTAN, y, por consiguiente, estará en contra con las consecuencias históricas que tenga que mantener una coherencia lógica entre lo que decimos y lo que pensamos hacer”. Mensaje de Felipe González el 6 de octubre de l981. En 1982 ganó las elecciones generales por mayoría absoluta y España se convierte en el miembro número dieciséis de la OTAN. Felipe, ni corto ni perezoso ¡se olvidó de aquel mensaje! ¡ Coherencia pura!

SEGUNDA . “No deberían aspirar a regenerar la política en España, quienes hayan nacido antes de 1978” Esta manifestación la hizo el 13 de mayo de 2015, el fundador de Ciudadanos, Alberto Rivera. ¡Naturalmente el nació en 1979! ¡ Sin comentarios !

TERCERA. “España nos roba” manifestación hecha en múltiples ocasiones por el ahora anciano y siempre corrupto -y mala persona- Jorge Pujol. Pues lean lo que el periodista José María Calleja rscribía de Pujol en julio de 2014: “Veintitrés años de robos, es la herencia que deja Pujol a los catalanes. Una enorme sacudida convulsiona la sociedad catalana, un golpe de perplejidad y tristeza, por mucho que muchos digan ahora que todo el mundo lo sabe ”.

CUARTA. “No dormiría por las noches si hubiera aceptado las imposiciones de Iglesias” manifestación hecha en septiembre de 2019 por el plagiador, cateto, traidor y embustero, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.En enero de 2020, el déspota mayor del Reino, “nombra a Pablo Iglesias vicepresidente del Gobierno, lo que publicitó -para más inri- con un apretado abrazo”. ¡Ahí queda eso!

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Una batallita En mis tiempos infantiles, cuando alquilábamos tebeos, nos encontrábamos en los mismos con un personaje singular: “El abuelo cebolleta" ​Mensajes de políticos Muchos incurren en contradicciones y errores de los que nunca se arrepienten ¿La figura de los 'influencers' morirá en 2023? Una cuestión por definir es por qué los contenidos “vacíos” de los 'influencers' tienen más alcance que los educativos ​Marchena lo vuelve a hacer Mientras no se remueva y renueve la cúpula judicial la democracia española cojeará escorada a la derecha Sálvame, Señor, del agua blanda… ...que de la brava me guardo yo