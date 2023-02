Fragmento autobiográfico en las artes de Bayardo Quinto Núñez Bitácora de futuro Bayardo Quinto Núñez

jueves, 16 de febrero de 2023, 10:34 h (CET) Bayardo Quinto Núñez, es oriundo de la ciudad de Masaya, Nicaragua. Nació en el barrio San Jerónimo, el 12 de diciembre del año 1955. Deciende de familia, su madre Amanda Núñez Cerda, ama de casa (Q.E.P.D) y su padre Amando Quinto Jirón (Q.E.P.D) músico, violinista.



A la edad entre los 15 años se inició en la escuela de música, que se encontraba ubicada en el Instituto Central de Masaya Nicaragua, cuyo Director era el maestro de música don Alberto Gutiérrez Laguna (Q.E.P.D) El instrumento que seleccionó por orientación de su mamá para aprender fue el violín, estuvo aproximadamente un año en dicha escuela referida,porque sorpresivamente desapareció, posteriormente don ALBERTO GUTIERREZ LAGUNA le invitó llegara a su casa para continuar con sus estudios de música, en esta otra ocasión recibió clases 11 meses,pero debido al destino tiempo, y revolucionario viajó a Costa Rica en el mes de enero, año 1978, siendo remitido por el primer violín de la sinfónica de Nicaragua don Eduardo Paniagua, (Q.E.P.D)quién también le proporcionó ciertas asesorías de música en esa época-1976 y 1977- y lo remitió con el Director de la Orquesta juvenil sinfónica de Costa Rica, éste leatendió tres meses, pero debido a la magna obra del destino,el violín se le tras violinó, y/o se lo robaron en Costa Rica, manos chistosas con mentes perversas, dejando truncado así ese destino precioso.

Pasó el tiempo y se graduó de instructor deportivo en el año 1982 con especialidad en Baloncesto en la Escuela Nacional de Educación Física Blass Real Espinales ubicada en la ciudad de Granada Nicaragua,posteriormente segraduó de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en el año 1994,EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD “UNANLEON-NICARAGUA” obteniendo tambiénlos títulos de Abogado y Notario Público ante la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en 1994.Ha recibido varios cursos en materia judicial...

Es escritor, desde niño en la escuela le gustaba la composición, y tiene a la fecha 42 años de estar escribiendo desde el año 1977, escribía pequeños fragmento, los guardaba, nadie lo sabía, salvo su familia. Un día se le presentó la oportunidad de salir a la luz pública, fue en el año 1995, en esa época escribió varios artículos en una Revista, titulada, "POR UNA CONCIENCIA CRITICA", auspiciada por el Bufete Popular Boris Vega Sánchez de la ciudad Masaya, y publicósu primer obra literaria(libro): LOS PASOS DEL TIEMPO: SIN ROSTRO, en el año 1997. En ese mismo año se inició como columnista colaborador del periódico EL NUEVO DIARIO DE NICARAGUA, (página de opinión, y el Nuevo Amanecer Cultural), y PARA EL DIARIO LA PRENSA DE NICARAGUA (Página la voz del pueblo, Opinión, y La PrensaLiteraria) todo como colaborador escritor. Y, he escrito a la fecha del año 2023, las siguientes obras libros de su autoría 1) LOS PASOS DEL TIEMPO: SIN ROSTRO (1997). (2) TIERRA (1998). (3) URNA DE IDEAS (1999). (4) MOTIVADA REALIDAD (1999). (5) LABERINTO POHÉTICO (2000). (6) ¿QUIÉN IRÁ AL FUNERAL DEL PUEBLO? (2000). (7) EN DOS SITIOS (2000). (8) EL ROBO DEL LABERINTO Y OTROS CUENTOS (2001). (9) ¿DIGA SEÑOR TIEMPO? (2002). (10) LA PUERTA SIN LLAVE (2004). (11) LA REMITENTE UN MIRLO INOCENTE (2007). (12) LA TRAMPA ABIERTA (2009). (13) MARY LUZ ENSÉÑAME (2010). (14) EL ESPEJO ESTA DORMIDO (2020). (15)... DÉCADAS Y DÉCADAS GESTICULANTES... (2020). (16) UN HUECO EN LA MONTAÑA. (17) ODISEA EN LA ESPERANZAY LA TRAMPA. En las 17 obras literarias mencionadas escribe: Cuentos, Minicuentos, Pohemas, Novelas, Mininovelas, Ensayos diversos…

Se inició como pintor desde el año 2001, nunca había recibido escuela de ninguna academia, o taller de pintura, sólo observando y preguntándole a unos amigos pintores aprendió sin saber que un día por si solo iba a ponerse a pintar y pintar. Los amigos pintores que observaba y les preguntaba eran: CARLOS MARENCO ALFARO, PINTOR PRIMITIVISTA Y LENIN CARDENAS, PINTOR ARTISTICO.

En el año 2012 recibió un curso de dibujo y pintura en la ciudad de Masaya, con el programa de "REVITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MASAYA, AUSPICIADO POR LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA" (A TRAVES DE LOS TALLERES CULTURALES). Es decir, hasta 11 años después que se inició por si solo como pintor recibióel curso referido.

Actualmente desde el 6 de mayo del año 2013 retomó el estudio de música, siendo sus profesores ahora durante 17 meses el músico masayés Weimar Serrano Caldera, (Q.E.P.D! después tuvo como maestro de música a Néstor Castillo Sánchez…, durante 12 meses, en asuntos de armonía, teclado y teoría musical.Ha recibido asesorías de la maestra de música Ivania Guzmán González, en la disciplina de violín y detalles de armonía musical, quien vive en Ecuador, tiene una academia de música: ¡Star Music Academy! Ha aprendido a ejecutar el piano, la flauta dulce, y el violín ha ido practicándolo, estudiándoloconforme lo que le quedó impregnado en su memoria con todos los maestros de música que tuvo en esa disciplina, y que he mencionado en épocas pasadas, y con la maestra Ivania Guzmán González ahora, en su oportunidad.

Es asombroso como el ser humano siempre vive en constante aprendizaje en esta vida. Actualmente, se dedica a pintar, escribir sus libros, y las columnas que envía a los Periódicos y Diarios, a la música, y a sus trabajos en abogacía cuando lo tiene, no vive de la cultura, pintura, escritura, ni de la música, pero disfruta estas artes. Muchas obras de pintura las ha regalado y en ese lugar donde están colocadas son vistas por muchas personas, y eso le llena de satisfacción. En fin, se avanza en esta vida como todo ser humano. NORMAS DE USO

