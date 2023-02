Militarizado PCP No han emitido un solo pronunciamiento contra Boluarte o su represión Isaac Bigio

jueves, 16 de febrero de 2023, 09:29 h (CET) En el mundo hay unos 200 países, pero el Perú es el único que tiene un grupo armado que se autodenomina "Militarizado Partido Comunista". Esta frase rechaza a Marx y Lenin, quienes sostenían que los comunistas debían hacer partidos en las fábricas, empresas y minas (y no en la selva, al margen del movimiento obrero), y donde la violencia se supedita a la línea política (y no, al revés).



El "camarada José" lleva 43 años levantado en armas, muchísimo más de lo que se demoraron Mao en China, Ho en Vietnam, Kim en Corea, Castro en Cuba o cualquier otra guerrilla comunista en capturar el poder (aunque sea en una parte de su país). Desde que el MPCP se estableció como tal hace 24 años, este nunca ha buscado expandirse fuera del VRAEM. No les ha interesado captar al resto del senderismo o de las izquierdas, ni crear células en universidades o ciudades. Carecen de un programa, prensa, web, coordinaciones con otras fuerzas a nivel nacional o internacional, o de cualquier comunicado sobre la situación política.

No han emitido un solo pronunciamiento contra Boluarte o su represión. Al único presidente al que abiertamente condenaron a muerte fue a Castillo, porque él les confrontó. Con el resto han mantenido una actitud de no molestarlos mucho si es que les dejan hacer negocios.

Pese a que José y su familia son de Ayacucho, un departamento donde operan, no han emitido comunicado alguno contra la masacre de Huamanga del 15 de diciembre. Hoy, no les interesa impulsar las protestas. Saben que asesinando 7 policías provocarán mayor represión. Para el especialista Jaime Antezana, el MPCP es otro cartel que produce y distribuye cocaína, y la emboscada de este fin de semana fue un "ajuste de cuentas" contra uniformados inmersos en el narcotráfico.

Al margen de que eso sea cierto o no, el MPCP se retroalimenta con el fujimorismo, el cual también está metido en la "coca nostra". Ambos han logrado apuntalarse mutuamente, pues se necesitan entre sí. No es casual que su última emboscada se da cuando Keiko inicia su gira y anuncia que en otro momento pudiese lanzar su candidatura, así como las que han hecho en las otras 3 veces en que ella necesitaba apoyo para ganar una segunda vuelta (2011, 2016 y 2021). NORMAS DE USO

