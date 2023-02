Repara tu Deuda Abogados cancela 39.002€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 15 de febrero de 2023, 16:03 h (CET) Los dos miembros del matrimonio fueron despedidos de la casa en la que trabajaban. Se vieron obligados a pedir préstamos para subsistir Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº86 de Madrid ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 39.002 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Su historia de sobreendeudamiento es la siguiente: "el matrimonio estaba trabajando en una casa. Desgraciadamente, ambos fueron despedidos. Con el tiempo, solo encontró trabajo uno de los dos. Por desgracia, con lo que ganaba no era suficiente para llegar a cubrir los gastos. Por este motivo, empezaron a pedir préstamos pensando que sería algo puntual, pero les resultó imposible devolver lo acumulado".

Como en su caso, numerosas personas se endeudan poco a poco, creyendo que van a poder asumir sus pagos sin problemas. Sin embargo, lamentablemente, comprueban que se les ha acumulado una cantidad tal que no puedan devolverla ni trabajando 12 horas diarias, como muchos clientes reconocen.

Los beneficios de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidadson rápidamente visibles. Y es que salen de los listados de morosidad que tanta angustia les provoca y obtienen una libertad financiera inaudita para ellos durante los últimos años. Además, cesan las llamadas de los acreedores que tanto agobiaban ya que contactaban con familiares, allegados, conocidos y personas de su propio entorno laboral, rozando el acoso.

Aprobada en el año 2015, aún muchas personas desconocen que pueden acudir a esta herramienta. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde que fuera fundado en septiembre del año 2015, a muchísimas personas que estaban desesperadas y que no sabían dónde solicitar ayuda. Más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su historial de sobreendeudamiento en sus manos para reactivarse totalmente y empezar desde cero con más fuerza.

Hasta la fecha, el despacho ha logrado superar la cifra de 120 millones de euros exonerados a sus clientes. Estos proceden de todas las comunidades autónomas de España, ya que se trata de un mecanismo que se ha abierto paso en los hogares españoles como una opción factible y eficiente y cuya implementación será cada vez mayor como consecuencia del número de casos de éxito y los trámites que ya están en marcha.

Esta legislación les permite a particulares y autónomos quedar exonerados del pago de sus deudas siempre que demuestren actuar de buena fe durante el tiempo que dure el proceso, sin ocultar bienes ni ingresos, que el importe debido no supere en ningún caso los 5 millones de euros y que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una app para dispositivos Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento y un control exhaustivo, así como reuniones con los abogados a través de videollamadas.

