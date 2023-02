Un paseo por la vida de Juan Fuentefría

Juan Fuentefría es un gallego, afincado en Madrid, de 46 años, con años de éxitos ininterrumpidos en el mundo del modelaje y la actuación. No hay duda de que Juan Fuentefría es ya un referente en ambos mundos. A lo largo de los años, ha hecho un nombre para sí mismo como uno de los modelos y actores más destacados e influyentes en la industria, en estos momentos. Ahora, estamos aquí para descubrir cómo ha alcanzado tanto éxito y cómo planea seguir siendo relevante en el futuro.

1. ¿Cuáles han sido los principales cambios en el mundo de la moda, actuación y televisión desde que comenzaste tu carrera? En mi caso puedo asegurar que uno de los principales cambios es el auge del mundo de las redes, en el que la gente se fija más en los like, me gusta o en los supuestos seguidores, aunque en ocasiones eso se pague antes que valorar el talento.

2. . ¿Qué has aprendido de tus experiencias en el mundo de la actuación, moda? Mucho, pero básicamente, en mi trayectoria, que no es pequeña he aprendido a luchar contra la frustración y el desaliento y ser una persona con carácter y fuerte que en un mundo que apuesta por el NO, yo apuesto por el SI, si se puede luchar por nuestros sueños.

3. ¿Cómo has logrado destacarte en una industria tan competitiva? Voy a ser muy conciso, si me permites, el único secreto para destacar y triunfar, en esta industria, como en las demás solo es el trabajo y la constancia, ninguno más.

4. . ¿Cuál es el mejor consejo que le darías a alguien que quiere seguir tus pasos? Que se formen y aprendan día a día, el algo que tiene que ser una constante en este camino y que aprovechen todas las oportunidades como si fuesen las últimas, nunca se sabe cuándo dejaran de llegar y ese es el momento de generarlas.

5. . ¿Qué ha sido tu mayor logro profesional y personal hasta el momento? Está aún por llegar, pero en este camino uno de mis mayores logros ha sido mantenerme fiel a mí mismo y no haber cambiado mi esencia real, ser el mismo Juan Fuentefría que ya hace años se embarcó en este sueño.

6. . ¿Cómo te mantienes motivado para seguir trabajando en esta industria? Quizás sea parco en mis respuestas, pero opino y creo que ser conciso y directo es una virtud y mi única motivación es amar mi trabajo. Mi motivación es ese AMOR.

7. . ¿Cómo manejas la presión de ser un modelo y actor exitoso durante más de cuatro décadas? Eso dicen, pero la verdad que yo no siento ningún tipo de presión porque hago lo que más me gusta y lo único que hago es disfrutarlo y eso no se maneja simplemente se vive.

8. . ¿Qué te impulsa a seguir desafiándote a ti mismo? Uff, complicada pregunta de respuesta sencilla. El principal enemigo al que tengo que enfrentarme es a mí mismo y sólo vivo y trabajo para mejorar, no sólo profesionalmente, sino como persona, en mi vida diaria para superarme y hacer la vida más feliz a mis seres cercanos.

9. . ¿Qué le dirías a los jóvenes que recién comienzan en este campo? Que se preparen, se formen y trabajen duro desde la seriedad, la profesionalidad y la formalidad y que nunca de dejen abatir por los numerosos contratiempos que encontrarán en ese camino.

10. . ¿Cómo imaginas el futuro de la moda, actuación y televisión en los próximos años? Un mundo en lo que primará es el consumo rápido, de impactos directos y cortos con unos logros poco duraderos por el movimiento de una sociedad en constante y rápida evolución.