Farma Leaders Talento revoluciona la industria Farmacéutica con su formación

miércoles, 15 de febrero de 2023, 07:31 h (CET) La forma de acceder a la industria ha cambiado. En tan solo un año Farma Leaders Talento ha conseguido crear un Máster de Acceso a la Industria Farmacéutica, Biotec y de Dispositivos Médicos con prácticas aseguradas en el sector y, además, 100% online. Ha enamorado a más de 40.000 personas que ya tienen el corazón naranja. Su misión es impulsar a los profesionales de esta industria independientemente de la edad, la titulación o su poder adquisitivo Farma Leaders Talento, la startup impulsada por Lanzadera, la aceleradora de startups de Juan Roig, ha conseguido crear un Máster de Acceso a la Industria Farmacéutica, Biotec y de Dispositivos Médicos con prácticas aseguradas en el sector y, además, 100% online.

Fundada en 2021 por las emprendedoras Inés Martínez e Irene Campo, que se conocieron mientras cursaban un máster de acceso a la industria, actualmente su propuesta cuenta con más de 40.000 usuarios que han escogido su plataforma para formarse o abrirse camino en el sector.

Con un marcado carácter práctico el máster es impartido basándose en las nuevas tendencias en innovación del sector salud, por profesionales en activo en el sector. Tiene un formato 100% online y cuenta con más de 70h de contenido y prácticas remuneradas y aseguradas de 6 a 12 meses de duración en más de 40 empresas con las que mantienen convenios.

El formato de webinars en directo y los descargables y resúmenes adicionales le confieren al máster una agilidad que se adapta a las necesidades de cada estudiante.

"Detectamos que había un problema, muchas personas no podían permitirse pagar los altos costes de otros másteres similares y menos aún formarse presencialmente. Conocimos personas con un talento increíble y no podíamos creer que el sector se los estuviera perdiendo", asegura Inés Martínez cofundadora de Farma Leaders Telento.

En palabras de Irene Campo cofundadora de Farma Leaders Talento "somos la aceleradora de personas de la industria farmacéutica. Nuestra misión es impulsar a los profesionales de esta industria independientemente de la edad, la titulación o su poder adquisitivo".

Al terminar su formación y después de haber entrado ya a trabajar a posiciones dentro de la farmacéutica, continuaron nutriendo la comunidad. Esta fue creciendo y les alentó a crear la que hoy es su actual empresa.

Un año después, no solo han conseguido hacerse un hueco en la industria farmacéutica, sino que también han pasado de ser una idea sobre el papel, a formar un equipo de más de 10 personas y consiguiendo que se convierta en un sector de referencia en innovación, y se aproveche al máximo del talento, que existe en la industria y que no se pierda el que está por llegar.

A por la 5º edición del máster

El 1 de febrero comenzó la 4º edición y ya cuentan con más de 200 alumnos en total dispuestos a transformar el sector desde dentro, desde las personas. Dispuestas a retar lo establecido y fomentar la colaboración intergeneracional.

"Ya hay bastantes personas pidiendo una 5º edición y podemos adelantar que la habrá. Actualmente no sabemos fecha, pero trabajamos diariamente en mejorar el producto y la experiencia del alumno y del talento que esté esperando esta oportunidad", afirma Irene Campo.

