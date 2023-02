Northgate e Iberdrola firman una alianza estratégica para la promoción conjunta de la movilidad eléctrica Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 13:55 h (CET) La apuesta de Northgate por el proyecto es firme, y arranca con la instalación de más de 140 puntos de recarga para vehículos eléctricos en sus sedes, a disposición de clientes y empleados, que serán alimentados con energía solar autogenerada y complementada con energía externa de origen renovable Northgate, empresa líder en renting flexible, anuncia un acuerdo de colaboración con Iberdrola, líder en energías renovables, con el que ambas compañías promoverán conjuntamente la movilidad sostenible, facilitando el acceso al vehículo eléctrico e infraestructuras de recarga.

Northgate está potenciando la electrificación de las flotas de vehículos de sus clientes, poniendo el foco en el renting flexible de vehículos industriales donde Northgate es líder. La propuesta comercial de la compañía va más allá del propio vehículo, y contempla todos los servicios relacionados con el mismo, como son las infraestructuras de recarga.

Por ello y dentro del acuerdo que han alcanzado ambas compañías, Iberdrola instalará más de 140 puntos de recarga para vehículos eléctricos en las 27 sedes que tiene la compañía de renting flexible distribuidas por toda España. Estas plazas electrificadas estarán en funcionamiento a primeros de 2023 y serán financiadas mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del MOVES FLOTAS lazado por el IDAE. La red de puntos de recarga de Northgate será alimentada con energía solar autogenerada, con placas solares instaladas por Iberdrola y complementada con energía externa de origen renovable, también proporcionada por el grupo energético.

Con este acuerdo estratégico, Northgate da un paso más para convertirse en un proveedor de movilidad integral que aborda todos los retos asociados a la movilidad eléctrica, poniendo a disposición de sus clientes de renting de vehículos eléctricos estos puntos de recarga de sus sedes. Además, estas se encuentran ubicadas principalmente en zonas industriales, donde actualmente existe una mayor deficiencia en el acceso a puntos de recarga de vehículos eléctricos. De manera concreta, en el caso de sus oficinas centrales, se instalará un hub de recarga pública, que permitirá el acceso a todo tipo de usuario de vehículo eléctrico cuando estos no estén siendo usados por los empleados.

Otro de los servicios que Northgate ofrecerá gracias a este acuerdo, es la instalación por parte de Iberdrola de puntos de recarga para clientes y empleados de Northgate en sus propias instalaciones o domicilios. Además, ambas empresas colaborarán en ofrecer descuentos especiales en la aplicación de recarga pública de la compañía eléctrica, así como en suministro de energía verde.

Asimismo, el acuerdo permite activar el plan de descarbonización de Northgate. Dentro de esta estrategia, la compañía de renting flexible plantea iniciativas relacionadas con el autoconsumo, la eficiencia y ahorro energético y suministro de energía verde. Por ello, el acuerdo contempla también la instalación de placas solares en diez sedes más de la compañía. Hasta el momento, siete de las 27 sedes de Northgate cuentan ya con paneles solares.

Con esta alianza, las compañías impulsarán la movilidad eléctrica a través de una solución integral y conjunta a sus clientes, contando con el liderazgo de Northgate en el ámbito del renting flexible y con el de Iberdrola como referente del sector energético del país.

"Northgate acompaña a sus clientes en el paso de vehículos de combustión a eléctrico, y con este acuerdo, hecho de forma integral y con la mayor garantía de servicio, al contar para ello con un proveedor líder en el sector energético. Esta alianza con Iberdrola va a permitir acelerar la electrificación de las flotas de renting de vehículos industriales, segmento en el que Northgate es líder, y estas iniciativas conjuntas refuercen el conocimiento y apuesta de los clientes por la movilidad profesional sostenible", afirma Jorge Alarcón, Consejero Delegado de Northgate Renting Flexible.

"Desde Iberdrola se trata de ayudar a los clientes en la descarbonización y transición a una economía sostenible, para ello se apuesta por la electrificación del transporte y la generación propia de energía renovable a través de soluciones punteras y cercanas a todos los ciudadanos, como pueden ser la instalación de placas solares, o la instalación de infraestructura de recarga para convertir sus flotas en vehículos de 0 emisiones. Acuerdos como éste con Northgate ayudan a seguir avanzando en este sentido y refuerzan la posición dentro del sector de la movilidad sostenible", afirma Luis Buil, Director Global de Smart Solutions de Iberdrola.

