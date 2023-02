Nuevo informe reconoce a Retarus entre los mejores proveedores de Enterprise Email Security Comunicae

martes, 14 de febrero de 2023, 13:47 h (CET) Retarus Secure Email Platform es una pasarela en nube segura y flexible para la comunicación empresarial por correo electrónico Retarus ha sido reconocido como unos de los proveedores destacados en el informe de Forrester, The Enterprise Email Security Landscape, Q1 2023 report. En concreto, ha sido la plataforma Retarus Secure Email Platform la solución reconocida por la empresa líder de análisis Forrester. Según el informe de Forrester, en el ámbito de la seguridad del correo electrónico, "las capacidades incluyen protección contra phishing, BEC y suplantación de identidad, detección y corrección de malware y URL maliciosas, autenticación de correo electrónico, antispam, antimalware, prevención de pérdida de datos (DLP), encriptación y pruebas y educación sobre phishing". Forrester señala que Retarus aborda casos de uso de seguridad ampliada, como son la protección contra la suplantación de dominio, la reducción del correo no deseado y el cumplimiento normativo y de terceros.

Como elemento crítico en múltiples procesos de negocio, el correo electrónico empresarial es también la principal puerta de entrada para los ciberataques. El aumento de los incidentes a través de phishing, malware, ransomware y BEC están causando importantes quebraderos de cabeza a la seguridad del correo electrónico corporativo. El informe de Forrester ofrece una visión detallada de la dinámica actual del mercado en el sector de la seguridad del correo electrónico y orienta a las empresas en la selección de un proveedor adecuado para sus necesidades. Con su Secure Email Platform, Retarus satisface los principales casos de uso identificados por Forrester.

Seguridad integral para la comunicación por correo electrónico

El servicio "todo en uno" de Retarus ofrece una protección fiable para el correo electrónico empresarial contra ataques BEC y de malware, intentos de phishing y ransomware, y proporciona una prevención fiable contra la pérdida de datos. Con módulos para Email Security, Email Compliance y Email Infrastructure, la solución Secure Email Platform de Retarus cubre todos los aspectos de la comunicación empresarial por correo electrónico: desde la seguridad y la continuidad, pasando por la normativa, hasta el tráfico de aplicaciones y el enrutamiento. Los filtros de phishing y virus, exhaustivos y continuamente perfeccionados, se complementan con mecanismos patentados de detección y reacción, como el Retarus Patient Zero Detection, una solución en tiempo real para identificar y evitar ataques de día cero. Los mensajes ya infectados pueden incluso recuperarse de los buzones después de su entrega, pero antes de que se abran, lo que reduce significativamente el riesgo.

El gateway de Retarus ofrece mecanismos innovadores para detectar y repeler el fraude CxO. Detecta direcciones de remitente falsas utilizadas en ataques BEC, señala estos correos electrónicos como fraudulentos antes de que puedan causar ningún daño y los pone en cuarentena. A la hora de combatir nuevas amenazas, Retarus utiliza la más moderna tecnología sandboxing basada en IA. Además de las funciones de seguridad clásicas, la plataforma de Retarus también ofrece funciones como Predelivery Logic. Con un esfuerzo mínimo, facilita la consolidación de entornos de correo electrónico, por complejos que sean. Los servicios de la plataforma Secure Email Platform pueden integrarse sin problemas en todos los sistemas de correo electrónico y adaptarse en todo momento a nuevos requisitos. Los servicios también se ajustan a los más altos estándares de protección de datos y directrices de cumplimiento. Retarus procesa todos los datos en conformidad con GDPR en centros de datos autogestionados y listos para auditorías.

Martin Hager, fundador y CEO de Retarus, comenta: "Creemos que la visión de Forrester resalta los beneficios para los clientes en la lucha contra los ciberataques gracias a nuestro enfoque de invertir en el desarrollo de nuestras tecnologías, en combinación con la gestión de servicios y el cumplimiento normativo regional. Seguimos invirtiendo en el desarrollo de servicios altamente modulares para proteger todos los procesos de comunicación en las empresas, incluidos el archivado, el cifrado, el enrutamiento y los mensajes transaccionales críticos para el negocio. Más allá de esto, continuamos ampliando nuestras alianzas con proveedores de tecnología líderes, especialmente en aprendizaje automático e IA, para garantizar que nuestros clientes puedan beneficiarse de los servicios más innovadores y disfrutar de los más altos niveles de protección contra ciberataques".

