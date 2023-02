​Recibo amenazas en Picassent por grabar la cruel situación de los equinos Estoy valorando poner los hechos en conocimiento del juzgado por si pudieran ser constitutivos de un delito leve de amenazas, coacciones o calumnias Diego Nevado Martínez

martes, 14 de febrero de 2023, 09:24 h (CET)

El pasado domingo acudí a documentar la situación de los equinos utilizados en la tradición "San Antoni del porquet" durante la mañana por las calles de Picassent. En vídeos difundidos a través de mi perfil de Facebook "Diego Nevado Martínez", se ve cómo los animales aparecen tirando de carros y troncos de árbol atados unos con otros mientras pasan por diferentes calles del pueblo.

Durante la grabación de los vídeos recibo amenazas y me intentan intimidar para que no difunda la situación que saben que es tremendamente cruel siendo agresivos como ha quedado grabado en todos los vídeos difundidos y se retractan solos.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación que la mayoría no se van a atrever a poner, he explicado que mi intención única y exclusiva era acudir pacíficamente a documentar la situación de los animales víctimas de estos espectáculos al igual que hice en la cabalgata de Reyes y me entristece mucho haberme encontrado de nuevo un clima tan violento y que se me intente impedir grabar pacíficamente en la calle para que la situación de esos animales no salga a la luz.

Por mi parte se está valorando poner los hechos en conocimiento del juzgado por si pudieran ser constitutivos de un delito leve de amenazas, coacciones o calumnias.



Fuentes veterinarias me confirman que los animales utilizados para este tipo de espectáculos, sufren un completo estrés incompatible con la vida que debería tener todo equino en libertad y sin ser utilizados en espectáculos.

Por mi parte, seguiré documentando lo que la sociedad no quiere ver para que la misma sea consciente de la situación de los animales, la agresividad de las personas responsables de los mismos y el adoctrinamiento que sufren la infancia siendo evitable la muerte de una niña de 16 meses en el pueblo tras ser embestida por un caballo hace años.

El PSOE desde el ayuntamiento y Podemos con la ley de protección animal que permite todo abuso a los animales, son responsables de esta situación y espero que paséis por el facebook mencionado para ver los vídeos y juzgar vosotros mismos.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Carros de fuego en la izquierda madrileña Próximas las elecciones municipales, la izquierda política madrileña no arde. Pero el Palacio de Cibeles, con ella, sugiere el título de una película inglesa ¿Podré tratar solo de cosas positivas? Ignoro si podré realizar mis intenciones positivas o si trata de la confusión de un viejo que no sabe por dónde van las cosas Indeseados e indeseables No puede olvidar que España es una democracia (ahora en peligro) y se tiene que regir por las normas universales ​Recibo amenazas en Picassent por grabar la cruel situación de los equinos Estoy valorando poner los hechos en conocimiento del juzgado por si pudieran ser constitutivos de un delito leve de amenazas, coacciones o calumnias El engaño y traición del PP Está admitido por muy ilustres científicos que la vida comienza en el momento de su concepción