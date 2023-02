La Rioja acogerá los premios World’s Best Vineyards 2023, del 10 al 13 de Julio Esta cita anual es célebre por revelar la clasificación de los 50 Mejores Viñedos y Bodegas del Mundo Jaime Ruiz de Infante

lunes, 13 de febrero de 2023, 11:11 h (CET)

La Rioja se convertirá en el epicentro de la actividad enológica internacional al ser elegida sede de esta cita anual, célebre por revelar la clasificación de los 50 Mejores Viñedos y Bodegas del Mundo.

Como cada año, la lista destaca aquellas bodegas que ofrecen experiencias inigualables para los visitantes y que albergan algunas de las maravillas de la arquitectura moderna, bodegas históricas y familiares con restaurantes galardonados con estrellas Michelin.

El jurado que elabora el ranking está compuesto por más de 500 personalidades mundiales de la industria del vino, periodistas, sumilleres y viajeros expertos, quienes aportan sus nominaciones basándose en diferentes criterios como, por ejemplo, el paisaje, la calidad de las elaboraciones enológicas, la gastronomía, la oferta de actividades, y el servicio ofrecido. El certamen brindará un extenso programa con diferentes itinerarios por la monumentalidad riojana que incluirá catas, visitas a bodegas, actividades de ocio divertidas al aire libre para todos los públicos, sin olvidar la rica gastronomía y el maridaje perfecto con su famoso vino”.

El enoturismo en La Rioja



Desde el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) consideran que es el mejor escaparate para presentar los vinos de Rioja; por ello apuestan por convertir la Región en uno de los destinos enoturísticos de referencia a nivel internacional, habiendo incluido como objetivo en su Plan Estratégico superar los 1,2 millones de visitas en el año 2025. El impacto que la actividad enoturística tuvo en la Denominación en 2021 se situó en torno a los 103,7 millones de euros, cifra aún por debajo de los más de 170 millones de euros generados en 2019, año anterior a la pandemia.

Fernando Ezquerro, presidente de la DOCa Rioja, ha señalado: “Es un honor albergar el prestigioso certamen World’s Best Vineyards 2023 y una gran oportunidad de mostrar al mundo por qué Rioja es Spain’s Finest. Su historia y saber hacer la han llevado a consolidarse como la región vitivinícola líder de España, también en materia de enoturismo, teniendo un efecto tractor sobre la recuperación turística nacional y ayudando a diversificar la oferta de nuestro país. La pasión por lo que hacemos y la hospitalidad hacen de Rioja un lugar tan especial para visitar y brindar”.

La Denominación más antigua de España

La DOCa data de 1925, y la primera en recibir la certificación de Calificada en 1991, se posiciona como una de las Denominaciones de Origen del mundo que mayores garantías ofrece respecto a la calidad y autenticidad de sus vinos, gracias a la exigente normativa y autocontrol que desarrolla su Consejo Regulador. Esto unido a su carácter pionero, su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, han sido determinantes para alcanzar la posición de liderazgo que los vinos de Rioja ocupan en el mercado, tanto a nivel nacional como internacional. Rioja representa casi el 40% del valor de los vinos con Denominación de Origen españoles y está presente 129 países.

Con más de 66.000 hectáreas, la DOCa Rioja se conforma de tres zonas con características vitivinícolas diferentes: Rioja Alta, Rioja Alavesa y Rioja Oriental; 144 municipios por los que se extiende la Denominación, con 600 bodegas y más de 14.000 viticultores. Una pluralidad que garantiza diferentes tipologías de vinos, que ponen en valor el origen singular y la diversidad. NORMAS DE USO

