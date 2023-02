Regalos para San Valentín Ideas para sorprender a tu pareja. Aún estás a tiempo Ana Ruiz de Infante

lunes, 13 de febrero de 2023, 10:29 h (CET) En febrero llega una de las citas más esperadas y románticas del año: San Valentín. Dado que no queda nada para que llegue esta fecha tan señalada, por aquí os dejo algunas ideas:

ISSEY MIYAKE

Puedes sorprender a tu pareja con una fragancia especial….Este año, la casa de perfumes nos trae dos nuevos e impresionantes lanzamientos: L’Eau d’Issey Pivoine y L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver.

Marie Salamagne, perfumista de Firmenich ha sido la encargada de crear estas nuevas emociones: En la versión femenina, L’Eau d’Issey Pivoine incorpora un soplo floral, verde y acuático, impregnado de primavera con un acorde de peonía único de origen 100% natural, elaborado en torno a la rosa y la pera. La frambuesa blanca aporta también un toque especial al buqué, que se asienta sobre un fondo de cedro.

En L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver, el vetiver cobra un especial protagonismo, una planta haitiana que une la raíz de vetiver junto con un toque de agua convirtiéndolo en una explosión de frescor.





L’Eaud’IsseyPivoine 50ml – PVPR: 92,00€

L’Eaud’IsseyPivoine 100ml – PVPR: 130,00€

L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver 50ml – PVPR: 80,00€

L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver 100ml – PVPR : 110,00€

El diseño de las nuevas fragancias se ha renovado para hacerlo más respetuoso con el medio ambiente, un guiño sin duda por su amor por la naturaleza y la sostenibilidad: los frascos están fabricados con un 20% de vidrio reciclado, y su tapón es de madera natural. Además, L’Eau d’Issey Pivoine se compone de un 87% de ingredientes de origen natural, mientras que la proporción de L’Eau d’Issey pour Homme Vétiver es aún mayor, con un 93%.

Sin olvidar que estosingredientes se obtienen exclusivamentede una manera que respeta los principios del comercio justo y se cosechande manera responsable.

TBC

El recién reformado hotel Mandarín Oriental RITZ alberga uno de sus mayores secretos de belleza: THE BEAUTY CONCEPT, el SPA más lujoso de la capital. Un oasis en medio de la ciudad donde desconectar y recuperar fuerzas, tratamientos exclusivos de la mano de Paz Torralba, CEO y artífice de este centro, rodeada de los mejores profesionales y de los productos cosméticos más exclusivos y avanzados.

Desde este remanso de paz nos ofrecenestas ideas para San Valentín:

Suite spa para dos: situada en la quinta planta del hotel, la suite spa recibe a aquellas parejas que quieran compartir tratamientos juntos en un espacio único y exclusivo.

Masaje de Aromaterapia en pareja, que combina el poder de los aceites esenciales con lo mejor de las técnicas orientales y occidentales.



O si lo prefieres relax bajo una cubierta repleta de diminutas estrellas, circuito de duchas y aguas, menú de tés… Así es la propuesta del spa más romántico de Madrid…

Duración: 60 m y 90 m (incluye zona de aguas) Precio: 225 € por persona (60 m) y 275 € por persona (90m)

PUY DU FOU

Si lo que te apetece es regalar una experiencia cultural inolvidable, sorprende a tu pareja con unas entradas a Puy Du Fou, el mayor espectáculo para los amantes de la historia a un paso de Madrid, en la ciudad de Toledo.

Puedes comprar una tarjeta regalo o la Cápsula del Tiempo, una experiencia inmersiva para vivir los romances más emocionantes de toda la Historia como el de Lope de Vega y Laurencia o el del Cid y Jimena. Historias de amor que han forjado leyenda a través de los siglos.



Un viaje en el tiempo, con espectáculos de día como: “Allende la Mar Oceana”, “A Pluma y Espada”, “El último Cantar”, “El Vagar de los Siglos”…. O el impresionante “Sueño de Toledo” un espectáculo nocturno que nunca olvidarás.

Puy du Fou España, que recientemente ha sido galardonado como “mejor parque temático de España” por segundo año consecutivo, abrirá sus puertas de nuevo el próximo 1 de abril (Puy Du Fouse cierra durante los meses más fríos, aunque este año abrieron por primera vez en navidades…).

Entradas disponibles en su página web: https://www.puydufou.com/espana/es

HOTEL SANTO MAURO

Para el próximo martes 14 de febrero, el hotel palaciego SANTO MAURO se impregna de romanticismo para celebrar San Valentín por todo lo alto.

Para esta ocasión, el hotel galardonado con la ilustre Gold List 2023, ha preparado la velada más romántica y con todo lujo de detalles. Entre sus opciones, una cena romántica o una noche en este exquisito hotel.



La cena incluye un delicioso menú de degustación,de la mano del reputado chef Rafa Peña. Una romántica propuesta gastronómica que incluye champagne y mi-cuit de foie, los más delicados pescados e, incluso, pichón laqueado a la brasa. Y todo ello, acompañado de los caldos más celebrados de su excepcional carta de vinos. La guinda de esta suntuosa cena la pondrá su popular tarta de chocolate con frutos rojos y una tarta red heart velvet elaborada expresamente con forma de corazón.

Si eliges la opción de una Noche de hotel, en la habitación no faltará una botella de champagne y fresas con chocolate e incluso podrás recuperar fuerzas la mañana siguiente con el célebre desayuno del Santo Mauro en la antigua biblioteca del palacio.

www.hotelsantomauro.com

LALOMBA FINCA LALINDE

Para los amantes del vino, os traigo otra opción: el Rosado Finca Lalinde de Lalomba, un rosado compuesto de un 90% de variedad garnacha y un 10 % de variedad viura. Profundo, sabroso y envolvente, su personalidad foral traslada a su entorno de origen, las suaves laderas enmarcadas por el ambiente agreste de Yerga (Rioja). El sabor e identidad de un rosado longevo que hará las delicias de los paladares más exigentes.

Lalomba es la apasionante historia de una bodega de la Rioja con vinos de terroir, el encanto de un conjunto de viñas carismáticas y la excelencia de una elaboración sofisticada.



PVP: 24,95€ Puedes encontrarlo en Club Venturio:

