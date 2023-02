​Podemos ha querido amparar también a los maltratadores de animales

Finalmente, Podemos ha decidido servir a los que ahorcan galgos o los tiran por barrancos siguiendo con la ley de protección animal con los perros usados para la caza excluidos a pesar de que Sergio García Torres dijo en su día que si no se incluían a los perros de caza, retiraba la ley y dimitía, lo que era una mentira más de este director general de derechos de los animales que ha resultado un chiringuito rentable cuya ley aprobada nos hará retroceder muchísimo pese a los golosos 80.000€ que se embolsa cada año.





PACMA ha calificado este jueves, 9 de febrero, como un "día negro" para los animales, tras la aprobación en el Congreso de la Ley de Bienestar Animal y la reforma del Código Penal en lo relativo al maltrato de animales, dos normas que según la formación representan un "desatino" y un "retroceso" de décadas respecto a la situación actual lo que reafirman un montón de colectivos animalistas, juristas, veterinarios, fundaciones como la de el famoso humorista Dani Rovira (fundación Ochotumbao) o incluso mismas personas de podemos que tienen una mínima humildad para reconocer las cosas.

Ione Belarra manipuló la realidad diciendo a los cazadores en su día que no se preocupen de nada ya que de incluirse a los perros no tendrían ningún problema puesto que la mayoría los tratan bien lo que es absolutamente falso y no hay más que mirar cifras de maltrato o abandono. Sergio García Torres se reunió con los cazadores para la ley de "bienestar animal", excluye a millones de animales e hizo otras muchas promesas incumplidas.

AL SERVICIO DE LOS MALTRATADORES Y RETROCEDIENDO MÁS AÚN

Tal y como advertía tanto en artículos como en mis redes sociales a pesar del acoso y amenazas, ni la Ley de Protección Animal que se plantea ni la reforma del Código Penal hacen ningún favor a los animales en este momento tal y como están redactadas, ya que una excluye a los perros de caza de su amparo legal y la otra facilita el cambio de las penas de cárcel por multas económicas para maltratadores de animales condenados.



El presidente del PACMA, Javier Luna, considera que su aprobación sitúa a España donde vivía "hace décadas" en materia de protección de los animales y de prevención del maltrato porque la norma es "extremadamente excluyente" e incluso destaca que está más retrasada que las normas autonómicas actuales que no distinguen a los animales que protegen como en este caso, los de caza, sino que los amparan en lo que se considera "seres sintientes", como hace el Código Civil.

PACMA organizó tres concentraciones en más de 20 ciudades para presionar a estos grupos políticos y evitar lo que advertían que sería una "catástrofe para los animales".

Por último, expresan su rechazo a la actividad mostrada por podemos pidiendo también la dimisión de Sergio García Torres acorde a sus mismas palabras. Javier Luna conoce bien el tema de la desprotección de los perros usados para la caza puesto que pertenece a la asociación galgos del Sur.

VERGONZOSO COMO POCO

Se han hecho campañas de Twitter por este tema y se me ha pedido que solo nombre al PSOE y no a podemos al igual que una representante de uno de los colectivos animalistas me llegó a pedir por privado que no hablara mal de Sergio García Torres por los grupos ya que era un amigo personal anteponiendo los intereses y el colegueo a la defensa de los animales, pero evitaré decir el nombre para no perjudicar a los animales todavía más y conservaré el pantallazo por lo que pueda surgir.

Todas las personas y entidades que han intentado proteger a podemos en lugar de pedirles cambios, son cómplices de que haya sucedido esto con los animales y el fanatismo enfermizo nunca será bueno.



Cada galgo ahorcado, animal maltratado en las rehalas, arrojado por un barranco o encontrado en fosas comunes será responsabilidad de podemos por sacar adelante esta ley en contra de lo que dijo y de todos los demás partidos que la han apoyado.

El partido de iñigo Errejón sin embargo ha señalado que los animales merecen mucho más y que esta ley supone un retroceso por lo que han votado un rotundo NO.

TÚ PUEDES SALVAR ANIMALES CADA DÍA

Si tienes una mínima compasión con los animales, cada día que no financies a la industria animal en la alimentación, vestimenta, experimentación animal o entretenimiento, estas haciendo lo correcto y lo mínimo que hace cualquier persona con sentido común teniendo tantas alternativas vegetales hoy en día y hasta sustitutos con los mismos sabores si fuera necesario, pero lo más necesario en esta vida es tener ética y compasión con los que menos pueden defenderse.

Por cierto, deberíamos enseñarle a todos los niños lo que hay detrás para que puedan elegir si está bien o mal educando en la verdad y sin engañarles. Por otra parte, todas las industrias son sanguinarias, sádicas y ocultas que desde luego ya te programan bien programado para que ni lo pienses, pero toda explotación animal es un horror y acaba en un matadero lleno de sangre por todos los lados, apartado y cuya actividad mafiosa se hace de madrugada y así nadie se entera riéndose en nuestra cara cuando nos ponen vacas, gallinas o peces felices.

En este caso, el ministerio de consumo también podría haber hecho muchísimo más de lo que ha hecho y esta ley supone como ya contamos un retroceso histórico para todos los animales que ya estaban bastante desamparados por los egoístas humanos.

La solución es que asumas la mínima responsabilidad que tienes mediante el veganismo y por otra parte, toda persona comprometida con los animales debería hacer activismo desde el corazón y no por intereses políticos como ha pasado en este caso consiguiendo destrozar la vida a millones de animales.

Por la liberación animal y por una infancia educada lejos del especismo que es la discriminación por especie al igual que el reprobable racismo.