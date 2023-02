PETER & WILLIAM: Todo sobre puertas y ventanas de PVC Comunicae

viernes, 10 de febrero de 2023, 14:10 h (CET) Bisagras modernas, precisión excepcional y cuidado ergonómico son componentes fundamentales para el desarrollo de puertas y ventanas. Un material de construcción que ha ganado popularidad a lo largo de los años es el policloruro de vinilo no plastificado (PVC) Según Peter & William, expertos en la instalación de puertas y ventanas de PVC, se trata de uno de los polímeros más antiguos y una forma plástica que es robusta y dura, y es una opción popular para muchos arquitectos, diseñadores de interiores y propietarios de viviendas.

Todo el mundo busca opciones de puertas y ventanas que sean eficientes desde el punto de vista energético, duraderas y fáciles de mantener.

Al fin y al cabo, estas se enfrentan a fuertes vientos, lluvias torrenciales y temperaturas extremas, por lo que necesitan unos accesorios de buena calidad. Hoy en día, una puerta o ventana ya no sirve sólo para la seguridad y la estética.

Ventajas de las ventanas y puertas de PVC

El PVC es popular para estructuras residenciales, comerciales e industriales debido a sus innumerables ventajas.

A continuación, algunas de ellas:

- Fácil mantenimiento

El PVC no se corroe, descascarilla, pudre, pela ni oxida a pesar de estar en uso durante años. Este material impermeable requiere un cuidado y mantenimiento mínimos. Se limpia pasando suavemente un paño humedecido en una solución limpiadora. Se requieren pocos cuidados para mantener la frescura de las puertas y ventanas de PVC.

- Aislamiento térmico y acústico

El doble acristalamiento de las puertas y ventanas de PVC ofrece un aislamiento térmico impresionante.

Ayuda a mantener el control de la temperatura dentro de las viviendas: permanecen más frescas durante los meses de verano y más cálidas en los inviernos.

También proporcionan un alto nivel de aislamiento contra los molestos niveles de ruido, lo que hace que las ventanas con puertas de PVC sean ideales para viviendas en zonas con alto nivel de ruido.

- Eficiente energéticamente y respetuoso con el medio ambiente

El PVC es un material intrínsecamente no tóxico, lo que lo convierte en una opción ecológica para los hogares. Además, se puede crear una zona energéticamente eficiente instalando selladores de silicona especiales para sellar los cristales de baja emisividad de las ventanas de las puertas de PVC.

El cristal atrapa el calor en los inviernos y refleja los rayos del sol en los veranos. Como la temperatura interior es ideal, se utilizan menos los aparatos de aire acondicionado y la calefacción.

- Duradero

El PVC es un material muy duradero, lo que se traduce en puertas y ventanas de larga duración. Además de su longevidad, es resistente a las termitas, al polvo, a la humedad y a la intemperie, lo que garantiza que las puertas y ventanas de PVC resistan el paso del tiempo. También ofrece protección contra los dañinos rayos UV del sol.

- Seguro y protegido

Con núcleos de acero galvanizado, las puertas de PVC son difíciles de abrir por la fuerza y de romper, por lo que ofrecen un alto nivel de seguridad.

- Versatilidad y asequibilidad

En comparación con la madera, las puertas y ventanas de PVC son más baratas. Están disponibles en varios diseños y estilos, por lo que siempre se puede encontrar la opción perfecta para cualquier hogar u oficina.

- Estilos y diseños de ventanas de PVC

Las ventanas de PVC vienen en varios diseños y estilos con gran funcionalidad. Estas mejoran la estética de una propiedad dándole un toque de glamour.

Una ventana bien hecha aumenta el atractivo visual e ilumina los interiores. Las ventanas de PVC son ideales, ya que no son difíciles de mantener y ayudar en la ventilación, conservación de la energía, y el aislamiento.

Algunos estilos populares de ventanas de PVC incluyen:

Ventanas correderas de PVC : Las ventanas se deslizan hacia adelante y hacia atrás como sugiere su nombre. Son versátiles y fáciles de manejar. Las ventanas correderas de PVC se encuentran comúnmente en patios, cubiertas y pasarelas.

: Las ventanas se deslizan hacia adelante y hacia atrás como sugiere su nombre. Son versátiles y fáciles de manejar. Las ventanas correderas de PVC se encuentran comúnmente en patios, cubiertas y pasarelas. Ventanas abatibles de PVC : Las ventanas de una o varias hojas están de moda por el flujo de aire que permiten.

: Las ventanas de una o varias hojas están de moda por el flujo de aire que permiten. Ventanas de PVC fijas : comúnmente conocidas como "ventanales", estas ventanas fijas no se abren y son muy elegantes. La idea es ofrecer una vista sin obstáculos y permitir que entre la máxima luz en la habitación.

: comúnmente conocidas como "ventanales", estas ventanas fijas no se abren y son muy elegantes. La idea es ofrecer una vista sin obstáculos y permitir que entre la máxima luz en la habitación. Ventanas oscilobatientes de PVC : están diseñadas para una doble funcionalidad: permiten la entrada de la máxima luz solar y la ventilación controlada.

: están diseñadas para una doble funcionalidad: permiten la entrada de la máxima luz solar y la ventilación controlada. Ventanas panorámicas de PVC: Hacen que la habitación sea más espaciosa, ya que se proyectan hacia el exterior. También están diseñadas para maximizar la entrada de luz solar en la habitación. Estilos y diseños de puertas de PVC

Las puertas son el primer punto de contacto con la propiedad; por tanto, deben causar una primera impresión imborrable. Aunque todo el mundo busca una puerta impresionante y bien diseñada, no puede olvidar el principal objetivo de la puerta: la seguridad. Aparte de la estética, una puerta resistente con sistemas de cierre multipunto resulta clave.

La solución que se ajusta a estos dos requisitos de atractivo y durabilidad son las puertas de PVC, que se presentan en una gran cantidad de estilos y diseños:

Puertas correderas de PVC : Estas puertas correderas son las más utilizadas, ocupan menos espacio y son versátiles.

: Estas puertas correderas son las más utilizadas, ocupan menos espacio y son versátiles. Puerta abatible de PVC : Estas puertas se abisagran desde un solo lado y tienen una sola hoja. Por lo tanto, pueden abrirse hacia fuera o hacia dentro dependiendo del diseño. Una adición elegante a su patio, terraza o balcón, estas puertas también pueden ofrecer múltiples características de seguridad.

: Estas puertas se abisagran desde un solo lado y tienen una sola hoja. Por lo tanto, pueden abrirse hacia fuera o hacia dentro dependiendo del diseño. Una adición elegante a su patio, terraza o balcón, estas puertas también pueden ofrecer múltiples características de seguridad. Puertas correderas y plegables de PVC : Estas puertas son una elección clásica para grandes espacios abiertos. Su fácil manejo y su estructura sencilla les permite combinar a la perfección con los diseños modernos. La mejor funcionalidad de estas puertas es que se pueden plegar hacia un lado para ofrecer una vista sin obstáculos del exterior.

: Estas puertas son una elección clásica para grandes espacios abiertos. Su fácil manejo y su estructura sencilla les permite combinar a la perfección con los diseños modernos. La mejor funcionalidad de estas puertas es que se pueden plegar hacia un lado para ofrecer una vista sin obstáculos del exterior. Puertas francesas de PVC: Estas puertas son visualmente atractivas y añaden un encanto de la vieja escuela de la época renacentista a cualquier casa en la que se coloquen. Tienen bisagras laterales y se abren hacia dentro o hacia fuera. Las puertas ventanas de PVC se están convirtiendo en una opción cada vez más popular en todo el mundo. Además de su funcionalidad, están disponibles en varios diseños y ofrecen un atractivo artístico que las convierte en la opción preferida de muchos.

En resumen

Las puertas y ventanas de madera están pasando lentamente de moda. Las ventanas y puertas de PVC están disponibles en varios colores y acabados para satisfacer las expectativas de diferentes sensibilidades y requisitos estéticos.

