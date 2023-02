"La integridad de Joseph Chambers": un hombre contra el colapso

Filmin estrena el próximo viernes 17 de febrero "La integridad de Joseph Chambers", la nueva película del director estadounidense Robert Machoian, responsable de "El asesinato de dos amantes", una de las grandes joyas que nos ha dejado el cine indie norteamericano en los últimos años, también estrenada en España por Filmin en 2021.

Como su anterior película, "La integridad de Joseph Chambers" está protagonizada por Clayne Crawford, que interpreta a un padre de familia que, con la esperanza de demostrar sus capacidades de supervivencia y hombría, decide ir al bosque de manera irresponsable e ir a cazar ciervos solo, con una escopeta prestada. Como cabía esperar, la experiencia termina difiriendo bastante de lo que él esperaba. El reparto lo completan Jordana Brewster (de la saga "Fast & Furious") y Jeffrey Dean Morgan (de la serie "The Walking Dead"), entre otros.

"Mis dos últimas películas son una exploración de diferentes elementos de la masculinidad tóxica que nuestra cultura ha incrustado en la mayoría de los hombres en nuestro país", explica el director Robert Machoian, que en "La integridad de Joseph Chambers" se ha inspirado en la realidad del movimiento preparacionista: aquellos individuos y comunidades que viven preparándose para un colapso inminente de nuestra sociedad. "Fue muy impactante para mí comprender cuál es la forma de pensar de esta gente. Cuando me mudé con mi familia de California a Utah mucha gente me preguntaba si creía que el colapso iba a suceder pronto y si estábamos preparados para ello", recuerda.

Joseph Chambers, el protagonista del film, decide demostrarle a su familia, y a sí mismo, que puede ejercer de cabeza de familia, incluso en las situaciones más extremas. "La película se complementa con el punto de vista del espectador que la está viendo y que se pregunta: ¿qué haría yo en esta situación? Lo realmente emocionante es que dos personas pueden experimentar la película de un modo muy diferente", afirma Machoian.

Uno de los elementos distintivos de la película es su excepcional diseño de sonido, a cargo de Peter Albrechtsen, que ya había trabajado con Machoian en "El asesinato de dos amantes". "El sonido es uno de mis elementos favoritos en la realización de películas porque para mi es la segunda mitad del proceso de narración", explica el director. La mezcla de elementos diegéticos y extradiegéticos con la banda sonora de William Ryan Fritch y los sonidos del bosque conforman una capa de sonido vibrante y surrealista que nos introduce en la psique de Joseph Chambers a lo largo de la película.

La integridad de Joseph Chambers Título original: "The Integrity of Joseph Chambers". País y año de producción: Estados Unidos, 2022. Duración: 96 minutos. Dirección y Guion: Robert Machoian. Fotografía: Oscar Ignacio Jiménez. Música: William Ryan Fritch. Intèrpretes: Clayne Crawford, Jordana Brewster, Jeffrey Dean Morgan, Michael Raymond-James, Charline St. Charles, Carl Kennedy, Colt Crawford.

ROBERT MACHOIAN DIRECTOR Y GUIONISTA Director, guionista, realizador de videoclips y profesor universitario nacido en California en 1977. Tras dirigir diversos cortos, debutó en el largo con "Forty Years from Yesterday" (2013), codirigida junto a su colaborador habitual Rodrigo Ojeda-Beck. Juntos dirigieron también "God Bless the Child" (2015) y "When She Runs" (2018). En 2020 debutó en solitario con "El asesinato de dos amantes".