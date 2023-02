Claves del éxito de Padelarte, una tienda online de palas de pádel Ofrecen un servicio de atención que destaca sobre todo por su profesionalidad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 10 de febrero de 2023, 09:19 h (CET)

Uno de los deportes que mayor crecimiento han experimentado en España a lo largo de los últimos años es el pádel. Así pues, no es de extrañar que las tiendas especializadas también estén registrando un auge sin precedentes. Un claro ejemplo es el de Padelarte, un comercio electrónico que vende palas de pádel.

Ciertamente el éxito de esta tienda online no solo viene dado por el aumento del interés que despierta dicha disciplina deportiva. Adicionalmente otros factores se suman para dar pie a que este comercio cada vez tenga más clientes, ventas y beneficios. A continuación profundizaremos en las claves que se están traduciendo en la obtención de unos números tan buenos.

Un amplísimo catálogo de palas de pádel

Lo primero que llama la atención de Padelarte es lo extenso que llega a ser su catálogo de palas de pádel. Sean cuales sean las necesidades y preferencias de los amantes de este deporte, pueden encontrar un modelo que las satisfaga al cien por cien.

No solo hablamos de principiantes, sino también de usuarios que, tras haber pasado por una fase de práctica a nivel amateur, deciden avanzar más en el ámbito del pádel e incluso profesionalizar su actividad.

Sea cual sea el nivel de exigencia, es posible satisfacerlo eligiendo entre las casi doscientas palas de pádel de las que dispone Padelarte. Los modelos más recientes y aclamados del mercado están en el catálogo de esta tienda online, tales como Euphoria Green, Vertex 03 Comfort, Adidas Match 3.2 Light y NOX AT10 Genius Arena By Agustín Tapia.

La amplitud del catálogo no solo hace referencia a las palas de pádel, sino también a todo el equipamiento en general que necesitan los deportistas que optan por practicar dicha disciplina tan competitiva, social y beneficiosa para la salud.

No importa cuál sea el producto que necesite un aficionado al pádel, desde un paletero para mantener a buen recaudo sus palas hasta zapatillas que agarren bien en la pista y sean cómodas: en cualquier caso, lo más probable es que el elemento requerido esté disponible en Padelarte y, además, en stock.

A la lista hay que sumar los elementos textiles que tan importantes son para la práctica tanto de este deporte como de muchas otras disciplinas, así como los accesorios: grips, muñequeras, neceseres y un largo etcétera.

Precios muy competitivos

Para disfrutar de lo que en este comercio electrónico consideran que es un arte -el pádel- se necesitan varios productos como los que acabamos de mencionar. Así pues, el hecho de poder comprarlos a un buen precio es importante, sobre todo en la época actual de crisis económica.

Padelarte tiene muy en cuenta las dificultades a nivel monetario que están experimentando los españoles, así que no duda en hacer todos los esfuerzos oportunos con tal de reducir al máximo posible su margen de beneficios.

Esto da pie a que los precios de Padelarte sean muy competitivos. Por el simple hecho de estar registrado se pueden obtener unos descuentos que alcanzan un elevadísimo porcentaje: 60 puntos en total. Es decir, puedes llegar a ahorrarte bastante dinero al comprar palas de pádel y otros productos.

Las ofertas son constantes en este comercio electrónico. Basta con acceder al catálogo de palas para darse cuenta de ello. Hablando de secciones, una de las más interesantes es sin ninguna duda la del outlet. Un total que supera el centenar de productos están rebajados. Así pues, practicar el pádel nunca antes había sido tan barato como lo es ahora comprando el material necesario en Padelarte.

Muy buena atención al cliente

Si bien es cierto que la amplitud del catálogo y los precios adquieren una gran importancia hoy en día, una tienda online necesita algo más para triunfar. En Padelarte lo saben: la satisfacción del cliente es fundamental. Para conseguir que el nivel sea muy alto ofrecen un servicio de atención que destaca sobre todo por su profesionalidad.



Sea cual sea el momento del día en el que un amante del pádel necesite resolver una duda o una incidencia, allí están los especialistas de Padelarte respondiendo por correo electrónico o por llamada telefónica. El trato es amable y cercano, lo cual se suma a todos los demás aspectos para dar pie a que este comercio electrónico esté cosechando mucho éxito a nivel nacional. NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Hexagon, campañas SEM automáticas en diez plataformas Este software consigue un ahorro del 60 % del tiempo que dedican agencias y empresas a las campañas de Paid Media Claves del éxito de Padelarte, una tienda online de palas de pádel Ofrecen un servicio de atención que destaca sobre todo por su profesionalidad La rentabilidad del autoconsumo ¿Cuándo es rentable la instalación de placas solares? Repara tu Deuda Abogados cancela 14.260€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad Talking Method, la academia de inglés online, estrena web y duplica su plantilla