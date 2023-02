Estrategia para impulsar la imagen de las marcas. Branding Makers, agencia experta en estrategias de branding Emprendedores de Hoy

jueves, 9 de febrero de 2023, 10:00 h (CET) A todas las personas les ha pasado alguna vez que, al encontrarse por casualidad con una marca, no se la han podido sacar de la cabeza, como la típica canción de moda. En esas situaciones, el branding es el culpable.

Con una imagen de marca muy trabajada y una adecuada estrategia de branding se puede generar ese impacto que se quiere, llegando a producir emociones, sensaciones, asociaciones y relaciones de marca para que conecten con las necesidades del cliente. Y, sobre todo, que no se olvide.

Eso es a lo que se dedica Branding Makers, una agencia de marketing, comunicación y branding que se plantea el trabajo con cualquier marca y cliente tratando de cubrir todas sus necesidades y abarcas todas las áreas del Marketing Digital.

Importancia de una buena imagen de marca y de una estrategia de branding acorde a los objetivos La imagen de marca es el concepto que el cliente va a tener del trabajo, empresa e incluso de los productos. Así, se trata de una carta de presentación porque aunque se venda el producto más exclusivo del mundo, pocos querrán comprarlo si no se trabaja una estrategia de branding que lo haga atractivo, visible, importante, especial y, por qué no, necesario.

En Branding Makers trabajan en cada marca para asegurarse de que no pase desapercibida, que tenga el alcance y la repercusión que se merece una imagen de marca bien trabajada. Por eso, no solo se quedan en el diseño de un logotipo, sino que van más allá diseñando una marca y dotándola de vida.

Una marca debe ser coherente, fácilmente reconocible, profesional y única. Todo ello se consigue con estrategias de branding que incluyen, además de la parte gráfica, un trabajo de estudio y definición de objetivos y las acciones que se llevarán a cabo.

Estas acciones permiten dar valor a la imagen de marca. Esta última es importante porque permite generar confianza en el público, influye de forma rápida en las decisiones de compra y transmite buena impresión a la sociedad.

Branding Makers ofrece una amplia gama de servicios de branding y Marketing Digital En la actualidad, Branding Makers ofrece distintos tipos de servicios de branding, diseño y comunicación. Cuentan con diferentes packs de servicios para adaptarse a las diferentes necesidades de las empresas y estrategias de branding al completo con un pack que contempla el desarrollo de la marca y branding, diseño web, posicionamiento online y posicionamiento local para crear una estrategia de branding al completo.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.