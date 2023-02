TaxDome dispone de un software de gestión que cuenta también con un portal de clientes Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 19:06 h (CET) Para cualquier empresa moderna con un sitio web, contar con un portal de clientes es fundamental para que los clientes puedan gestionar de manera personalizada información específica relacionada con la empresa. De la misma manera, les permite consultar data relevante, solicitar y hacer seguimientos a servicios, etc.

Todo esto mejora la experiencia del usuario y promueve la fidelización. El completo software de gestión de TaxDome es ideal para esto, porque, entre otras cosas, cuenta también con un portal de clientes de contabilidad de marca personalizada, muy fácil de usar y con una serie de funcionalidades interesantes que beneficiarán al cliente final y al despacho.

Portal de clientes de TaxDome y las ventajas que ofrece El portal de clientes de TaxDome ofrece una manera sencilla y sumamente efectiva de tener comunicaciones seguras con los clientes, uso compartido de documentos, facturación, firma electrónica y mucho más. Este está especialmente diseñado para asesores fiscales, contables y laborales, que optimiza y simplifica su trabajo, además de ser una herramienta poderosa para gestionar du despacho.

El portal de clientes de este CRM está completamente disponible para ser utilizado por una marca propia, mejorar las comunicaciones entre esta y sus clientes y, en definitiva, mejorar la experiencia de usuario. Pero, además de esto, permite automatizar la incorporación de nuevos clientes, desde aspectos como el envío automático de un correo electrónico de bienvenida hasta la firma de contratos.

A través del portal, se podrá no solo compartir documentos, sino también firmarlos electrónicamente por medio de una app sencilla disponible para Android e iOS. Adicionalmente, permite incluir, en el sitio web de una empresa, el inicio de sesión para clientes con notificaciones flexibles, acceso fácil y seguro a información relevante de la empresa, mensajes seguros y mucho más.

Beneficios de contar con un buen portal de clientes Entre los principales beneficios, se encuentra el poder brindar a los clientes una respuesta rápida a sus necesidades, ofreciéndoles la posibilidad de actualizar su información, consultar informes, activar alertas, consultar documentos encriptados, histórico de solicitudes o transacciones a través de su cuenta, acceder a servicios a medida y mucho más.

Igualmente, les permite poder contar con un inicio de sesión para ingresar a la plataforma de la empresa, dando mayor seguridad y mayores garantías al compartir datos confidenciales. Además, TaxDome, al ser una app móvil, tiene la ventaja de ser mucho más práctico y cómodo para el usuario.

En conclusión, el portal de clientes que ofrece este CRM no solo es una herramienta versátil y práctica, sino también muy necesaria para las empresas actuales de contabilidad, asesoría legal y contable, a través de la cual pueden garantizar una mejor experiencia, comunicación y servicio para sus clientes.

