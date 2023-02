Celebrado el 17 y 18 de febrero en el Wizink Madrid, Noviser formará parte del 1.er. Evento Seniors Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 16:30 h (CET) Tan importantes como cualquier generación de la sociedad, se destacan los adultos mayores.

Ellos juegan un rol fundamental dentro del núcleo familiar, pues tienen la tarea de transmitir sabiduría y experiencia. Asimismo, les corresponde en muchas ocasiones cuidar a los niños de la casa y si está dentro de sus posibilidades, aportar dinero a la economía familiar.

Dada la relevancia de las personas de la tercera edad, en el país se realizan actividades donde ellos son los protagonistas. Un ejemplo de esto es “Evento Seniors”, un encuentro organizado por el consultor inmobiliario Eduardo Molet que se llevará a cabo durante el mes de febrero y que contará con la participación de empresas relacionadas con el ocio y servicios a personas mayores (atención personal, viajes, actividades de ocio, etc.). Noviser participará en esta edición como empresa referencia en la Comunidad de Madrid.

Todos los detalles sobre “Evento Seniors” “Evento Seniors” es un encuentro enfocado a personas mayores que se celebrará los días 17 y 18 de febrero en el WiZink Center de Madrid. El acceso es gratuito y el principal organizador de la actividad será el conocido consultor inmobiliario Eduardo Molet, que es catalogado como uno de los mayores expertos en nuda propiedad en España.

Las expectativas de este encuentro son altas, de hecho se espera que asistan más de 10.000 personas. Quienes aún no conocen la temática del evento, deben saber que se trata de ofrecer una oportunidad única para tener acceso a un destacado número de empresas especialistas en ofrecer servicios a nuestros mayores, pero desde un punto de vista alegre y positivo, centrándose en aquello que les permita disfrutar: atención personal, agencias de viajes, actividades culturales y de ocio, etc.

También tendrán la oportunidad de conocer de primera mano toda la información relacionada con la nuda propiedad.

Destacan la presencia de Noviser, como empresa especializada en proporcionar ayuda a las familias que necesitan soporte con sus familiares y personas afectadas por problemas de salud como Alzheimer, Parkinson, ELA, demencia senil, discapacidad, etc.

Qué pueden obtener los adultos mayores con este evento El acceso será gratuito y la institución anima a todos los madrileños y madrileñas a asistir a este evento, para que las personas mayores tengan la oportunidad de obtener información de primera mano de todos aquellos productos y servicios que necesitan para tener una vida feliz, tranquila y plena.

La Nuda Propiedad y sus principales beneficios El trabajo de Eduardo Molet es gestionar la nuda propiedad de los hogares de personas mayores. Quienes optan por esta alternativa tienen la posibilidad de seguir viviendo en sus casas hasta el día de su fallecimiento, pero obteniendo una renta mensual y adquirir todo el precio de venta inmediatamente.

Esta es una práctica que se realiza en España desde hace muchos años con gran éxito, pero que muchos ciudadanos no conocen del todo y tienen dudas sobre sus garantías y beneficios.

Conclusión “Evento Seniors” es un gran momento para conocer todos los servicios al alcance de nuestros mayores y toda la información relativa a la nuda propiedad

