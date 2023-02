Carpintería Metálica Villanueva explica las ventajas de la domótica Comunicae

miércoles, 8 de febrero de 2023, 10:23 h (CET) La tendencia de la sociedad es caminar hacia la eficiencia energética. Además de invertir en cambios de ventanas o puertas y realizar cerramientos de terrazas para reducir el consumo energético, invertir en las nuevas tecnologías como la domótica también contribuirá a pagar menos en las facturas La domótica es una tecnología que está cada vez más presente en los hogares. Se trata de un sistema que permite controlar y automatizar diversos dispositivos a través de una red, ya sea por medio de una aplicación en el teléfono móvil o por un panel de control en la pared. Carpintería Metálica Villanueva, empresa de Sigena (Huesca) fabricante de carpinterías de aluminio y expertos en cerramientos a medida para el ámbito profesional y el particular, conoce estos sistemas y pueden ofrecer a sus clientes la instalación de ventanas y puertas con domótica, adaptado a cada necesidad.

Ventajas de instalar un sistema de domótica en los hogares

Entre las ventajas de la domótica en las casas destacan la comodidad y su contribución a la eficiencia energética. Con solo pulsar un botón es posible encender o apagar la luz, regular la temperatura del aire acondicionado, o incluso programar la cafetera para que esté lista al despertarse. Además, algunos sistemas de domótica contribuyen a ahorrar energía al encender y apagar dispositivos automáticamente cuando no se utilizan.

Instalar este tipo de tecnología en los hogares ayuda a mejorar diferentes aspectos, tanto de mejora energética como de confort. En concreto, si se instala en las ventanas y puertas se mejora en comodidad y confort, pues su sistema permite que de forma automática se regulen, sin necesidad de hacerlo uno mismo. Se consigue también mejorar el aprovechamiento de la luz solar, al poderlo programar.

En esta línea, la domótica beneficia a aquellos usuarios que se decantan por su instalación también a la hora de proteger los hogares del sol en verano, aunque los propietarios se encuentren fuera de la vivienda. Lo mismo ocurre en invierno, cuando se hace de noche: las persianas y toldos reaccionan a las variaciones climáticas desde el teléfono móvil, consiguiendo un ambiente cómodo y agradable en el hogar, ahorrando energía.

Otro aspecto positivo de la domótica es la seguridad. Por ejemplo, algunos sistemas permiten monitorear la casa desde el teléfono móvil, incluso cuando no se encuentra en ella. También es posible recibir alertas en caso de movimiento sospechoso o incendios, lo cual puede ser muy útil para prevenir robos o desastres.

En cuanto a la instalación, la domótica puede requerir una inversión inicial significativa. Sin embargo, una vez instalada, es fácil de usar y permite ahorrar en energía, lo que comporta una bajada de la factura de la luz, un beneficio a largo plazo.

