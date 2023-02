El zoo virtual es ‘real’ Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) Innovación tecnológica y compromiso medioambiental Animales virtuales, experiencias inmersivas hiperrealistas y un universo de posibilidades creativas que cuestiona el futuro de los parques zoológicos tradicionales. El zoo “virtual” es una “realidad”. ¿Su nombre? MetaPark ZOO. Este zoológico virtual, el primero de Europa, nace del trabajo de un equipo multidisciplinar de tecnólogos, artistas, biólogos, veterinarios en asociación con universidades y la fundación FAADA.

Cuando todo es posible El oso panda gigante, el oso pardo, el oso polar, el gorila oriental, el orangután, el tigre de bengala, el león africano, el leopardo, el guepardo, la pantera negra, el tigre blanco, el lobo, la jirafa, el elefante africano, la cebra, el rinoceronte blanco, el ciervo, el hipopótamo y la hiena manchada dan forma a este universo de animales reproducidos con acabados hiperrealistas basados en una tecnología propia de los estudios cinematográficos de Hollywood. Son cerca de 19 familias de especies que, aunque no alcanzan la media de entre 60 y 80 habituales en la mayoría de zoos, abren un territorio casi infinito de posibilidades: desde recuperar especies extintas a resucitar –literalmente– animales icónicos como el gorila albino “Copito de Nieve”.

Y además permitirá escalar los zoos virtuales a todas las zonas del mundo. También se podrán observar animales autóctonos desaparecidos u otros en peligro de extinción. Todo ello para sensibilizar y concienciar que el planeta y los animales necesitan a las personas. El propósito es que todos los zoológicos se sumen a este proyecto y crear un mundo mejor para el mundo animal.

Tecnología para redefinir el ocio turístico Situado a 30 minutos de Barcelona, este parque temático se presenta como el primero de Europa que permitirá mediante gafas de realidad aumentada contemplar animales salvajes a lo largo de una finca privada de más de 200 hectáreas. En este recinto y a través de recorridos de una hora y media, los visitantes podrán sumergirse en una experiencia tecnológica que redefine el ocio turístico e inaugura un sinfín de posibilidades creativas.

El proyecto trabaja con realidad aumentada y la recreación de la fauna se basa en técnicas y desarrollos de modelado y animación idénticos a los que utilizan las grandes producciones cinematográficas estadounidenses con un componente pedagógico ideado para potenciar el compromiso y la educación medioambiental.

Los creadores apuestan por la investigación aplicada a nuevos periféricos, como móviles y tabletas a partir de apps, con el objetivo de experimentar nuevos desarrollos que podrían ser de interés para hoteles, oficinas de turismo, parques naturales, museos y otro tipo de enclaves del ámbito de la cultura, el entretenimiento y la cultura viajera.

¿El final de los zoos ‘tradicionales’? Alrededor de 6.000.000 de animales viven confinados en cautiverio. En los parques zoológicos, menos del 10 % de las criaturas cautivas pertenecen a especies en peligro de extinción. Los animales que se exhiben viven en condiciones muy distintas a las de su medio natural, pueden padecer apatía, tristeza, aburrimiento, desórdenes alimentarios, automutilación o alteración de las relaciones entre madres y crías, entre otros problemas.

En la era del metaverso, esta propuesta apuesta por la conservación de la fauna y la preservación de la biodiversidad del planeta. “Ya no es necesario encerrar a animales fuera de su hábitat para su observación a través de escaparates. La transmisión del conocimiento gracias a las nuevas tecnologías inmersivas, como la realidad aumentada, facilita la observación de los animales en sus ecosistemas, manteniendo el principio más importante: su libertad”, apunta David González.

Divulgación, sensibilización e investigación El MetaPark ZOO, que se inaugurará en los próximos meses en un espacio natural situado en el Parque de El Montnegre y el Corredor, en el municipio de Sant Celoni, se concibe como un proyecto de divulgación educativa, sensibilización ciudadana e investigación aplicada. La innovación y la búsqueda de nuevos formatos y contenidos que exploten las posibilidades de la realidad aumentada, la inteligencia artificial y el metaverso convierten este proyecto en un auténtico laboratorio de ideas y experiencias culturales, educativas y de entretenimiento. A ello se une la apuesta de la iniciativa por proteger la biodiversidad; fomentar el conocimiento científico y educativo de los animales; y ofrecer una alternativa ética al cautiverio.

El proyecto ha sido diseñado para ofrecer un desarrollo de contenidos a partir de diferentes niveles o etapas que permite ampliar y enriquecer la oferta de especies, actividades y desarrollos educativos. De este modo, la propuesta –que ha despertado el interés de los gobiernos dominicanos y panameños– podría añadir a las casi 20 especies iniciales fauna autóctona de cada enclave del planeta, como el manatí de República Dominicana o la rana dorada de Panamá. Además, las posibilidades creativas son tan amplias que la tecnología permite incluso reconstruir espacios y ecosistemas de hace millones de años. En este sentido, MetaPark ZOO contempla la creación de un auténtico parque jurásico, repleto de dinosaurios.

Tecnología y pensamiento crítico Tecnología y educación se fusionan en un proyecto único que lidera una transformación clara y directa alrededor de los conceptos de conservación, sostenibilidad y cuidado del planeta. El proyecto busca impulsar iniciativas que fomenten la conservación medioambiental apoyada en las tecnologías de última generación; que ofrezcan a la ciudadanía una experiencia lúdica, educativa y de entretenimiento única; que potencien la educación basada en un modelo de aprendizaje por indagación adaptada a los nuevos escenarios; que cultiven la alfabetización digital y mediática (media literacy) del conjunto de la ciudadanía.

La iniciativa, impulsada en España por la empresa Lucatia Tech, una de las líderes en su sector y convertida en referente a nivel europeo, cuenta con la colaboración y el monitoreo de la Fundación FAADA, el Ayuntamiento de Sant Celoni y con el apoyo y la asesoría pedagógica del Máster en Periodismo de Viajes del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el diseño pedagógico y en la explotación didáctica. Desde un enfoque que combina la tecnología de última generación y el compromiso medioambiental, la propuesta de los parques zoológicos virtuales se apoya de forma transversal en el concepto de media literacy, esto es, el fomento del pensamiento y del uso crítico de los recursos mediáticos.

“No queremos limitarnos a la observación virtual. El objetivo del proyecto es promover los estudios in situ de los animales en sus propios hábitats. Y que los estudios que se realizan en zoos (ex situ) sean sustituidos por estudios mediante gemelos digitales animales que ayuden a entenderlos y a tomar medidas correctoras en los espacios en los que habitan. O incluso espacios donde cohabitan animales en libertad con animales virtuales sin alterar el ecosistema con especies que lo podrían alterar”, apunta David González.

Lucatia Tech es una de las primeras agencias de España especializadas en el metaverso. Esta consultora 360º trabaja en la creación y adaptación de contenidos, aplicaciones de Realidad Virtual, Aumentada y Mixta, dirigidos a la salud, bienestar y protección de la naturaleza.

