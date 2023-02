¿Qué es la presbicia o vista cansada? Emprendedores de Hoy

miércoles, 8 de febrero de 2023, 11:00 h (CET) A medida que se van atrofiando fisiológicamente los mecanismos de enfoque, es habitual que el paciente note una pérdida de la visión cercana, conocida como presbicia o vista cansada. Este trastorno suele afectar a pacientes a partir de los 40 años, pudiendo empeorar a partir de los 60 años, cuando el cristalino pierde toda su elasticidad.

Para su tratamiento, es fundamental que un especialista realice un diagnóstico para determinar si el paciente necesita gafas o es candidato a una cirugía. Para ello, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus cuenta con uno de los mejores equipos de oftalmología en Barcelona.

¿En qué consiste la vista cansada? La presbicia o vista cansada es una enfermedad que se genera a medida que el cristalino del ojo va perdiendo elasticidad, provocando una incapacidad para enfocar objetos cercanos. Así, muchas personas notan que están comenzando a sufrir de vista cansada cuando encuentran dificultades al leer, viéndose obligadas a alejar el libro u objeto para poder verlo mejor. No obstante, este sobreesfuerzo puede generar distintos problemas, como fatiga visual y dolores de cabeza, por lo que se recomienda consultar con un especialista ante la aparición de los primeros síntomas.

En este aspecto, en el Instituto Oftalmológico Dexeus, cada paciente es valorado de forma individual por uno de los más prestigiosos equipos de oftalmólogos en Barcelona, para determinar el tratamiento más adecuado en cada caso. Con este fin, el oftalmólogo realiza un examen completo de los ojos, dilatando la pupila para establecer cuál es la situación del cristalino.

Tratamientos para la vista cansada Actualmente, existen diferentes alternativas a la hora de tratar la vista cansada, las cuales dependerán de cuan avanzada esté la presbicia y del nivel de flexibilidad del cristalino. En este contexto, las gafas son uno de los métodos más utilizados para tratar esta dificultad y corregir el enfoque cercano. De esta forma, es posible que el oftalmólogo indique el uso de gafas monofocales, bifocales, trifocales o progresivas, según las necesidades de cada paciente. Otra alternativa son las lentes de contacto que, aunque existen desde hace tiempo, no son muy populares por la dificultad de su adaptación y porque no suelen ofrecer una calidad visual buena.

Por otro lado, hay diferentes tratamientos quirúrgicos que permiten corregir la vista cansada de manera segura y eficaz. En la actualidad, una de las cirugías que mejores resultados ofrece y más previsibles son sus resultados es el implante de lentes intraoculares multifocales. Dicha intervención quirúrgica tiene una doble ventaja: por un lado, logra eliminar la presbicia por completo y, por el otro, también elimina la aparición de la catarata, lo que hace que sea una cirugía definitiva para la eliminación de las gafas en una intervención que dura 30 minutos.

En este caso, el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Dexeus cuenta con tecnología punta y un equipo de oftalmólogos referentes en Barcelona, especializados en cirugía de la presbicia, para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

