El sistema rent to rent y los beneficios que aporta, por Huella Digital

El sistema rent to rent gana cada vez más popularidad en España. Consiste en alquilar una vivienda a un particular y subarrendar sus habitaciones a diferentes personas, con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Manteniéndose al día de las tendencias, la agencia inmobiliaria Huella Digital ofrece ayuda para prestar este servicio. Su labor se centra en buscar propiedades que aporten un valor añadido y, de la mano de su equipo de diseño y reforma, dan calidad y elegancia al hogar, asegurando la tranquilidad de los futuros inquilinos. Por otra parte, ofrecen a los dueños de la propiedad la tranquilidad de alquilar a una empresa de prestigio, con una excelente garantía de arrendamiento.

Beneficios del sistema rent to rent de Huella Digital Ya son muchos los particulares que aprueban el sistema rent to rent que ofrece Huella Digital, por los beneficios que obtienen. Entre estos, destaca una mayor seguridad, ya que el contrato de arrendamiento se firma entre el propietario del inmueble y la agencia inmobiliaria, Por tanto, esta última se hace responsable de transferir la renta pactada todos los meses, tenga o no tenga la vivienda subarrendada.

Este método también ofrece una mayor rapidez en el proceso. La razón de ello es que el arrendatario no necesita esperar a que la empresa encuentre a los inquilinos a quienes va a subarrendar la propiedad. En cambio, en el 95 % de los casos, el contrato es firmado inmediatamente, por lo que el propietario tiene alquilada su vivienda en 24 horas.

Además, el sistema rent to rent de esta agencia resuelve muchos inconvenientes que tiene el particular para alquilar su vivienda. Uno de ellos son las posibles reparaciones que debe realizar a la propiedad antes de alquilarla o, incluso, estando ya alquilada. No obstante, Huella Dactilar se encarga de gestionar y sufragar todas las operaciones que se llevan a cabo en el inmueble, así como la reposición de electrodomésticos.

Garantía de arrendamiento Su amplia experiencia en el sector de arrendamiento ha permitido a esta firma crear la garantía de alquiler. Esta se enfoca en la búsqueda sistemática de un inquilino solvente, con el fin de ofrecer al propietario un servicio de calidad.

Sin embargo, su trabajo no termina ahí, sino que van de la mano del propietario mes a mes. Por ejemplo, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos actual, el inquilino puede vivir en una determinada vivienda hasta 5 años. La gestión de alquiler seguro que desarrolla esta agencia inmobiliaria da cobertura al propietario durante todo el tiempo en que el inquilino esté en la propiedad.

Para llevar a cabo el rent to rent con Huella Digital, es necesario contar con una serie de requisitos. En primer lugar, la propiedad debe disponer de 3 dormitorios como mínimo; además, debe estar ubicada cerca de hospitales, universidades o centros comerciales. Los propietarios con inmuebles que cumplen estas características pueden ponerse en contacto para gestionar el alquiler con esta empresa inmobiliaria.